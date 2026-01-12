特朗普称不会再有资金及石油流向古巴 古巴斥美国没资格指手画脚

美国总统特朗普周日表示，委内瑞拉的石油和资金将不再流向古巴，并建议这个共产主义国家与华府达成交易。古巴国家主席米格尔·迪亚斯-卡内尔则强硬回应，称美国无权干涉古巴内政。

特朗普敦促古巴达成协议

委内瑞拉是古巴最大石油供应国，但自美国在1月拘捕委国总统马杜罗后，对该国实施严格石油封锁，再无原油运往古巴。特朗普在社交平台Truth Social写道：「不会再有石油或资金流向古巴——零！我强烈建议他们趁还来得及时达成协议。」他指古巴多年来一直依赖委内瑞拉的大量石油和资金。

古巴国家主席迪亚斯卡内尔在X平台反驳，指古巴是一个自由独立的主权国家，「那些把一切都当作生意、甚至以人命做交易的人，没有资格对古巴指手画脚」。迪亚斯卡内尔称，古巴不接受任何人发号施令，古巴人民选择了属于自己的政治道路，有些人因此「气急败坏」、攻击古巴。

迪亚斯卡内尔指，有些人将古巴经济困境归咎于革命，他们应感到羞愧。其实这些人知道，当前困境是美国60多年来对古巴实施极端封锁和打压的结果，而美国仍在变本加厉。迪亚斯卡内尔强调，古巴不会主动攻击和威胁任何国家，但已准备好捍卫每一寸国土。

古巴主要依赖委内瑞拉供应原油和燃料，墨西哥则提供少量替代。去年委内瑞拉对古巴出口约26,500桶/日，约占古巴石油缺口的一半。有哈瓦那居民表示，面对特朗普威胁，古巴不会退缩：「这完全吓不到我，古巴人民已做好一切准备。」