Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普称不会再有资金及石油流向古巴 古巴斥美国没资格指手画脚

即时国际
更新时间：03:30 2026-01-12 HKT
发布时间：03:30 2026-01-12 HKT

美国总统特朗普周日表示，委内瑞拉的石油和资金将不再流向古巴，并建议这个共产主义国家与华府达成交易。古巴国家主席米格尔·迪亚斯-卡内尔则强硬回应，称美国无权干涉古巴内政。

特朗普敦促古巴达成协议

委内瑞拉是古巴最大石油供应国，但自美国在1月拘捕委国总统马杜罗后，对该国实施严格石油封锁，再无原油运往古巴。特朗普在社交平台Truth Social写道：「不会再有石油或资金流向古巴——零！我强烈建议他们趁还来得及时达成协议。」他指古巴多年来一直依赖委内瑞拉的大量石油和资金。

古巴国家主席迪亚斯卡内尔在X平台反驳，指古巴是一个自由独立的主权国家，「那些把一切都当作生意、甚至以人命做交易的人，没有资格对古巴指手画脚」。迪亚斯卡内尔称，古巴不接受任何人发号施令，古巴人民选择了属于自己的政治道路，有些人因此「气急败坏」、攻击古巴。

迪亚斯卡内尔指，有些人将古巴经济困境归咎于革命，他们应感到羞愧。其实这些人知道，当前困境是美国60多年来对古巴实施极端封锁和打压的结果，而美国仍在变本加厉。迪亚斯卡内尔强调，古巴不会主动攻击和威胁任何国家，但已准备好捍卫每一寸国土。

古巴主要依赖委内瑞拉供应原油和燃料，墨西哥则提供少量替代。去年委内瑞拉对古巴出口约26,500桶/日，约占古巴石油缺口的一半。有哈瓦那居民表示，面对特朗普威胁，古巴不会退缩：「这完全吓不到我，古巴人民已做好一切准备。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
15小时前
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
15小时前
李龙基首爆曾为王青霞被捕：要守行为2年  揭为女方聘5名律师豪花数十万  仍肯定对方为人：唔系贪我钱
李龙基首爆曾为王青霞被捕：要守行为2年  揭为女方聘5名律师豪花数十万  仍肯定对方为人：唔系贪我钱
影视圈
11小时前
汇丰降定存息率后 仍有银行逆市加息 身份证或生日含一数字有优惠
汇丰降定存息率后 仍有银行逆市加息 身份证或生日含一数字有优惠
投资理财
16小时前
阮兆辉儿子离婚丨阮德锵前妻曾封「江若琳师妹」 甘做家庭主夫被嘲捞唔掂 曾拥12座驾封败家星二代
阮兆辉儿子离婚丨阮德锵前妻曾封「江若琳师妹」 甘做家庭主夫被嘲捞唔掂 曾拥12座驾封败家星二代
影视圈
12小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
影视圈
15小时前
前TVB男星罕谈丧妻后感情生活有暗示？自爆移民生活沉闷「跳老舞」消遣：好多女同学
前TVB男星罕谈丧妻后感情生活有暗示？自爆移民生活沉闷「跳老舞」消遣：好多女同学
影视圈
18小时前
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
2026-01-10 15:42 HKT
绿置居2025｜九龙湾盛致苑市区罕有上车盘 宏福苑安置最快选项 即睇超低入场费/交通/配套/校网
社会
16小时前