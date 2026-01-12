Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰国皮皮岛附近快艇与渔船相撞 酿1死22伤 55人堕海互相抱紧求生

更新时间：00:14 2026-01-12 HKT
发布时间：00:14 2026-01-12 HKT

泰国南部发生严重海上事故。一艘载有游客的高速快艇，周日早上在皮皮岛（Phi Phi Islands）附近海域，与一艘渔船迎头相撞，事故导致55人堕海，其中一名18岁俄罗斯女游客死亡，另有22人受伤。

乘客堕海后紧抱家人免沉下

涉事快艇为「Korawich Marine 888」当时载有52名游客及3名船员，在安达曼海靠近鸡岛（Koh Gai Island）附近水域航行期间，期间与一艘渔船相撞。由于撞击力度猛烈，快艇船头被撞毁，随即翻侧并下沉，船上所有人被抛落海中。

有目击者形容现场一片混乱，有乘客尖叫并互相抓紧对方，有人紧抱家人及其他游客以免沉下。

伤者中包括19名外国游客及3名泰国船员，其中一人一度情况危殆，送往皮皮岛医院抢救，其余伤者其后转送布吉医院接受治疗。俄罗斯驻布吉总领事伊万诺夫证实，一名18岁俄罗斯女公民在事故中死亡，当局正调查事件经过。

泰国官方表示，涉事渔船并无受损，亦未有造成漏油或环境污染。当局正调查事故原因，包括船速、能见度及航行安排。

皮皮岛一带属泰国最繁忙的旅游水域之一，旺季期间每日有大量快艇往返布吉、甲米及附近岛屿。

