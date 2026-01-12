Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗示威｜增至538死逾万人被捕 德黑兰警告反击以色列及美军基地

即时国际
更新时间：08:43 2026-01-12 HKT
发布时间：08:43 2026-01-12 HKT

伊朗反政府示威浪潮持续扩大，有人权组织指，伊朗当局镇压全国性抗议活动已造成至少538人死亡，逾万人被捕。伊朗人权组织（IHR）更表示，未经证实的消息来源称，可能有超过2000人丧命。德黑兰当局则警告，若美国动武保护示威者，伊朗将反击，扬言以色列及所有美军基地和舰艇都将成为「合法目标」。

未经证实消息：或逾2000人亡

总部位于美国的人权组织HRANA声称，根据其从伊朗境内外社运人士处获得的最新数据，至少有490名示威者和48名安全人员死亡，超过1万600人被捕。伊朗人权组织（IHR）则表示：「未经证实的报道称，至少有数百人丧生，一些消息来源称，可能有超过2000人遇难。」该组织谴责这是「大规模屠杀」和「针对伊朗人民的重大国际罪行」。

相关新闻：伊朗示威｜革命卫队开枪镇压逾2600人被捕

由于伊朗网络中断、电话线路也遭到切断，外界要掌握当地示威实况变得更加困难。伊朗政府尚未公布这波抗议活动整体伤亡数字。由于当地网路和国际电话目前遭到全面封锁，美联社等外媒暂时无法进行独立查证，以确认相关数据。

相关新闻：伊朗示威35死 政府向国民月派54元图息民愤

伊朗官方：111安全人员死 全国哀悼3日

伊朗国营电视台周日则播出德黑兰法医办公室地面陈列数十个装有遗体尸袋的画面，称死者是「武装恐怖分子」引发事端的受害者。伊朗官方消息指，伊朗全国已有111名安全部门人员在近期骚乱期间维持秩序过程中丧生。伊朗政府周日宣布为骚乱期间死难的「烈士」举行为期3天的全国哀悼，并号召民众周一举行游行，以表达对「恐怖犯罪分子」暴力行为的谴责。

总统伊朗总统佩泽希齐扬斥责伊朗宿敌们「企图升高这场动乱」，并从海外引入恐怖分子，他们纵火焚烧清真寺，袭击银行和公共财产。 他在国营电视台专访中说：「各位家长，我请求你们：不要让你们的孩子加入那些斩首和杀人的暴徒和恐怖分子。」他还补充说，政府愿意倾听人民的声音，并解决经济问题。

特朗普评估军事选项 不包括派地面部队

《华尔街日报》报道，美国总统特朗普预计于周二（13日）就回应伊朗局势的选项听取官员简报，包括军事打击、动用秘密的网络武器、扩大制裁，以及为反政府力量提供线上支援等。

美国有线电视新闻网（CNN）亦引述特朗普政府一名官员指出，近日特朗普已就不同的干预计划听取简报。

然而，政府内部同时也有军事打击可能弄巧反拙而削弱示威运动的疑虑。官员表示，相关顾虑包括空袭可能无意间激起伊朗民众团结支持政府，或促使伊朗以其军事力量展开报复。

有白宫高层向CNN表示，特朗普正在考虑的选项不包括派地面部队进入伊朗。

以色列准备武力回应

以色列消息人士表示，以色列已处于高度戒备，为美方可能对伊朗进行的任何干预，做好「必要时以武力回应」准备。总理内塔尼亚胡已和美国国务卿鲁比奥通话，讨论美国干预伊朗事宜。

伊朗国会议长卡利巴夫则警告美国勿「误判形势」。曾任伊朗革命卫队指挥官的卡利巴表明：「我们把话说清楚，若伊朗遭受攻击，被占领土（指以色列）以及所有美军基地和舰艇都将成为我们合法目标。」

去年6月以色列攻击伊朗关键核设施，引爆为期12天战争，美国也曾短暂介入。伊朗当时以导弹对以色列和美国在卡塔尔的空军基地展开反击。

