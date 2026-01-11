伊朗示威｜增至逾200人死亡 伊朗议长回应美国警告：势必反击

伊朗反政府示威蔓延全国，由于伊朗中断互联网、及电话服务，要了解伊朗示威情况相当困难。国外人士担心，资讯封锁会助长伊朗安全部门强硬派的气焰，使他们发动血腥镇压。总部位于美国的「人权活动家新闻社」（Human Rights Activists News Agency）依靠伊朗境内活动人士交叉核实讯息，指出周日最新死亡人数为203人，其中162人是示威者，41人是安全部队成员。该机构也承认收到了更多死亡人数的说法，目前仍在评估中。



伊朗国家电视台周日报道称，在最新一轮骚乱中，伊斯法罕省有30名警察和安全部队成员丧生，西部克尔曼沙赫省另有6人丧生。半官方塔斯尼姆通讯社（Tasnim News Agency）则指出，全国各地的抗议活动中已有109名安全人员丧生。

成千上万的民众走上街头，起因是表达对生活成本飙升和通货膨胀的愤怒， 如今蔓延至全国100多个城市乡镇，演变为更广泛的反政府示威。伊朗内政部表示，「骚乱」正在逐渐平息。总检察长则警告称，参与骚乱者可能面临死刑。

美国总统特朗普早前警告，如果伊朗当局杀害抗议者，美国会「出手相救」。伊朗议长卡利巴夫在议会发表讲话，反警告美国不要「误判形势」。曾是伊斯兰革命卫队（IRGC）的指挥官的卡利巴夫说：「我们必须明确一点，如果伊朗遭到攻击，被占领土（以色列）以及所有美国基地和船只都将是我们的合法打击目标。」

议员开会高喊「美国去死」

据报道，一些议员冲上议会讲台，高喊：「美国去死！」半岛电视台记者阿萨迪分析指出，卡利巴夫的言论「至少在言辞上，标志着局势升级到了一个新的阶段」。

《纽约时报》和《华尔街日报》周六晚间援引匿名美国官员称，特朗普已被告知对伊朗发动军事打击的选项，但他尚未作出最后决定。美国国务院发出警告：「不要玩弄特朗普。他说到做到。」