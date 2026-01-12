Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德州犯罪学系大学生助警查旧档 侦破34年前情杀悬案

即时国际
更新时间：00:03 2026-01-12 HKT
发布时间：00:03 2026-01-12 HKT

美国一群犯罪学系的大学生与警方合作，翻查陈年旧档案，成功找出关键线索，令德州1991年发生的一宗谋杀悬案，在尘封34年后告破。警方于上月拘捕一名63岁女子，控以一项谋杀罪。

死者遭弃尸荒野　案件胶著逾三载

案发于1991年，25岁死者冈萨雷斯（Cynthia Gonzalez）生前从事成人娱乐工作。她在9月17日离家会见「客户」后失踪，前夫随即报警。数小时后，死者的汽车被发现遭遗弃，警方当时已怀疑她遭绑架。5日后，冈萨雷斯的遗体在约翰逊县（Johnson County）一处私人物业被发现，尸体有多处枪伤并已开始腐烂。尽管当年警方掌握多条线索，却一直未能锁定疑凶，案件成为悬案（Cold Case）。

德州大学阿灵顿分校的犯罪学与刑事司法系学生。Arlington Police Department/Fb
德州大学阿灵顿分校的犯罪学与刑事司法系学生。Arlington Police Department/Fb

直至去年秋季学期，德州大学阿灵顿分校（UTA）犯罪学及刑事司法学系与当地警方展开合作，让参与该项目的学生翻阅悬案文件。由于警方资源有限，并无全职负责悬案的小组，这些学生的介入成为破案关键。

梳理500份文件揭三角恋杀机

学生团队在查阅近500份文件后，发现死者冈萨雷斯与现已63岁的疑犯帕金斯（Janie Perkins）曾是朋友，且有同一名交往对象。案发前数周，该名对象向帕金斯提出分手，称想与冈萨雷斯在一起。

25岁死者冈萨雷斯（Cynthia Gonzalez）。 Arlington Police Department
25岁死者冈萨雷斯（Cynthia Gonzalez）。 Arlington Police Department

学生们发现，帕金斯当年没有不在场证明，2次自愿接受测谎均未通过。她甚至曾向探员直言，对冈萨雷斯的死感到高兴，还承认曾动过杀机，考虑亲手或找人杀死死者。尽管如此，当年她未被起诉。2024年曾有刑侦探员覆核案件，却仍以「没有新证据」为由暂缓结案。

死者女儿：震惊且感激

在学生们提示下，探员重新对比证人供词与证据，发现有证人指帕金斯曾承认涉案并透露具体细节，供词与证据吻合。警方相信帕金斯参与或协助绑架及谋杀死者，遂于11月6日在德州阿斯莱（Azle）将其拘捕，控以一项谋杀罪。

现已63岁的疑犯帕金斯（Janie Perkins）。 Arlington Police Department
现已63岁的疑犯帕金斯（Janie Perkins）。 Arlington Police Department

阿灵顿警察局长琼斯（Al Jones）坦言，没想过首次合作就能创造奇迹，「犹如被闪电击中般幸运」。死者女儿罗伯茨（Jessica Roberts）案发时年仅6岁，她在记者会上表示，对案件侦破感到震惊，并特别感谢这群大学生的付出，「我很感激这个计划，也为这些学生感到骄傲」。目前，该批学生正协助覆核另外2宗悬案。

冈萨雷斯当年遗下年幼的女儿。 Arlington Police Department
冈萨雷斯当年遗下年幼的女儿。 Arlington Police Department

