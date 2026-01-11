Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Tiktok用户突追捧iPhone 4要影相「颗粒感」 专家：旧机不宜连上网

即时国际
更新时间：19:27 2026-01-11 HKT
发布时间：19:27 2026-01-11 HKT

近日TikTok掀起怀旧风潮，用户纷纷追捧15年前面世的iPhone 4，搜索量暴增1000%，二手市场价格也水涨船高。不过，专家提醒「复古手机」暗藏风险，要小心使用限制。

iPhone 4于 2010 年推出，当时以Retina 显示屏、玻璃机背及500万像素相机震惊世人，如今人们再次想拥有它，竟是想当成「复古相机」来用。

「#digicam」标签的相关影片在TikTok上有超过34.7万条、Instagram有近70万篇。与最新的iPhone 17系列4800万像素AI 计算摄影相比，iPhone 4相对「落后」，Z 世代却钟情其「颗粒感、低动态范围、粗糙对比」，复古感别有一番韵味。

不建议连线上网、登入帐号

不过，专家提醒，iPhone 4自2016年起已停止更新及安全修补，系统停留在iOS 7.1.2，无法运行新App。回收专家 Lee Elliott 亦指出，现代帐号登入多依赖双重验证及生物辨识，旧机完全无法应对，安全风险远超想像。

专家建议旧手机不宜上网，最好手动驳线传输照片，不要用iCloud备份照片，甚至不应用旧机登入iCloud或任何个人Apple ID。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
6小时前
汇丰降定存息率后 仍有银行逆市加息 身份证或生日含一数字有优惠
汇丰降定存息率后 仍有银行逆市加息 身份证或生日含一数字有优惠
投资理财
7小时前
阮兆辉儿子阮德锵宣布离婚 论分开原因极玄妙 疑避女星前妻辞港台工作：我不是你的Mr. Right
阮兆辉儿子阮德锵宣布离婚 论分开原因极玄妙 疑避女星前妻辞港台工作：我不是你的Mr. Right
影视圈
4小时前
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
2026-01-10 15:42 HKT
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
6小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
影视圈
6小时前
长寿必吃6大抗衰老食物 研究揭持续吃8周回春2岁 2款茶也上榜！
长寿必吃6大抗衰老食物 研究揭持续吃8周回春2岁 2款茶也上榜！
保健养生
10小时前
带客睇楼险闯民居｜业主震惊地产代理有锁匙 称签约后已收回 促解释交代
带客睇楼险闯民居｜业主震惊地产代理有锁匙 称签约后已收回 促解释交代
突发
3小时前
李龙基首爆曾为王青霞被捕：要守行为2年  揭为女方聘5名律师豪花数十万  仍肯定对方为人：唔系贪我钱
李龙基首爆曾为王青霞被捕：要守行为2年  揭为女方聘5名律师豪花数十万  仍肯定对方为人：唔系贪我钱
影视圈
2小时前