Tiktok用户突追捧iPhone 4要影相「颗粒感」 专家：旧机不宜连上网

近日TikTok掀起怀旧风潮，用户纷纷追捧15年前面世的iPhone 4，搜索量暴增1000%，二手市场价格也水涨船高。不过，专家提醒「复古手机」暗藏风险，要小心使用限制。

iPhone 4于 2010 年推出，当时以Retina 显示屏、玻璃机背及500万像素相机震惊世人，如今人们再次想拥有它，竟是想当成「复古相机」来用。

「#digicam」标签的相关影片在TikTok上有超过34.7万条、Instagram有近70万篇。与最新的iPhone 17系列4800万像素AI 计算摄影相比，iPhone 4相对「落后」，Z 世代却钟情其「颗粒感、低动态范围、粗糙对比」，复古感别有一番韵味。

不建议连线上网、登入帐号

不过，专家提醒，iPhone 4自2016年起已停止更新及安全修补，系统停留在iOS 7.1.2，无法运行新App。回收专家 Lee Elliott 亦指出，现代帐号登入多依赖双重验证及生物辨识，旧机完全无法应对，安全风险远超想像。

专家建议旧手机不宜上网，最好手动驳线传输照片，不要用iCloud备份照片，甚至不应用旧机登入iCloud或任何个人Apple ID。