南韩即食面出口额破15亿美元大关 两年增5亿

即时国际
更新时间：21:41 2026-01-11 HKT
发布时间：21:41 2026-01-11 HKT

南韩关税厅（海关）11日发布的初步统计数据显示，去年南韩即食面出口额同比增长21.8%，达到15.21亿美元（约118.6亿港元），首次突破15亿美元关口。

南韩即食面出口额2015年仅2.19亿美元（约17亿港元），2022年为7.65亿美元（约59.6亿港元），2023年增至9.52亿美元（约74.2亿港元），随后1年间就增加逾5亿美元。

网民表示在法国超市可轻易找到南韩即食面。 X
随著K-POP、韩剧等南韩文化在全球大受欢迎，南韩即食面在海外的地位持续提升。南韩即食面出口额自2014年以来连续11年增加，尤其是自2021年以来的五年间，年均增幅高达23%。

近期，英国牛津大学出版社编纂的《牛津英语词典》还收录了韩语「即食面」的拼音「ramyeon」。

日本超市也有大量不同口味的南韩即食面。 X
分析指出，美国特朗普政府推出的关税对南韩即食面出口产生明显影响。2022年至2024年，对美即食面出口年均增幅达到68%，去年仅有18.1%，低于即食面出口整体增幅。自去年8月美方加征15%的对等关税以来，8月至12月对美即食面出口额为1亿美元，同比仅增1.4%。与此同时，对华出口大幅增加，去年激增47.9%，达3.85亿美元，占出口总额的25.3%。

