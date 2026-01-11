美军空袭敍利亚 90多枚精确弹药轰伊斯兰国目标
16:31 2026-01-11 HKT
发布时间：16:31 2026-01-11 HKT
发布时间：16:31 2026-01-11 HKT
美国中央司令部宣布，美国及其盟友对叙利亚境内的伊斯兰国（IS）目标发动了大规模空袭。中央司令部在一份声明中表示，总统持朗普于周六下令发动了此次空袭，属于「鹰眼打击行动」的一部分，旨在报复伊斯兰国于12月13日对驻叙利亚美军发动的致命袭击。
美国中央司令部表示：「我们的讯息依然强烈：如果你伤害我们的作战人员，无论你如何试图逃脱法律制裁，我们都会在世界任何地方找到你并击毙你。」。
据CBS新闻报道，美国及其盟友出动20多架飞机，包括F-15E、A-10、AC-130J、MQ-9无人机以及约旦的F-16战机，向35个以上的目标发射了90多枚精确导引武器。目前尚不清楚打击的具体地点以及伤亡情况。
特朗普政府于去年12月首次宣布启动「鹰眼打击行动」，以回应一名伊斯兰国枪手在叙利亚中部城市帕尔米拉，伏击并杀害了2名美军士兵和1名美国平民翻译。赫格塞斯当时称：「这并非战争的开始，而是复仇的宣言。」
在周六的最新空袭之前，美军于12月20日至29日期间开展的「鹰眼打击行动」中，已透过11次任务，击毙或俘虏了近25名「伊斯兰国」成员。
