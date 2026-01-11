陈志被捕︱柬埔寨称不姑息跨国电骗讯号 已立案追究171名主犯刑责

跨国电骗集团主脑、太子集团始人陈志，上周三由柬埔寨遣返北京。柬埔寨打击网络诈骗委员会秘书处11日指出，将陈志移交中方处理，是释放绝不姑息跨国电骗活动的讯号，当地法院目前已对36宗重大电信诈骗案件立案审理，171名主犯及其同伙被追究刑事责任。

今年已破获7电诈据点

据《柬中时报》报道，反电诈委员会秘书处强调，执法机关持续深挖幕后组织，全面追查操纵电诈活动的有组织犯罪网络。

通报指出，柬埔寨当局通过深入、系统侦查，已锁定多宗诈骗案件的幕后主谋，并与中国执法机关开展合作，依法将太子集团创始人陈志逮捕并移交中方处理，向外界明确释放出对跨国电诈犯罪「绝不姑息、坚决打击」的强烈讯号。

反电诈委员会秘书处还通报，1月10日，暹粒省初级法院裁定，对3名涉嫌从事电诈犯罪的尼泊尔籍男子依法实施羁押，以推进相关司法程序。法院认定，3人以团伙形式、有明确分工实施诈骗，且情节严重。调查显示，上述嫌犯冒充贷款公司，利用资讯技术手段，针对多个国家实施网路诈骗，作案时间自2025年10月持续至2026年1月7日。

秘书处同时披露，2026年1月1日至10日，在统一部署下，执法部门分别在金边6处、暹粒1处展开集中清剿行动，共捣毁7个电诈窝点，拘留外籍嫌犯39人，其中包括韩国籍32人、中国籍4人、尼泊尔籍3人，并查获大量涉案电子装置。

反电诈委员会秘书处强调，所有案件均依据确凿证据依法移送司法机关处理，充分体现柬埔寨在打击电信诈骗问题上，持续保持高压打击、重拳整治、零容忍的执法态势。