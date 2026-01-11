马斯克：7天内开放X演算法原始码 回应欧盟监管压力

科技大亨马斯克（Elon Musk）今天表示，旗下社群媒体平台X将在7天内对公众开放其全新演算法的原始码，包括决定推荐哪些自然贴文（Organic Posts）与广告贴文所使用的全部程式码。

马斯克（Elon Musk）在X发文表示：「这项作法将每4周重复一次，并附上详尽的开发者笔记，以帮助大众了解变动内容。」

相关新闻：马斯克Grok爆AI不雅照争议 限制未付费用户生成影像

月马斯克宣布X7天内开放演算法原始码。

2025年7月，巴黎检方以涉嫌演算法偏见及诈取数据，对X展开调查。X称该「出于政治动机的刑事调查」，威胁使用者的言论自由。

欧盟委员会发言人雷尼尔（Thomas Regnier）8日对记者表示，本周较早前，欧盟委员会决定延长去年向X发出的资料保留命令，该命令涉及演算法以及非法内容的散布。

马斯克持有的xAI，旗舰聊天机械人Grok遭指控生成不雅影像。路透社