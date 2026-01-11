墙壁藏尸｜日本北海道餐厅惊现女尸　49岁店主被捕

日本北海道日高町今（10）日凌晨，一间餐厅的墙壁内侧发现了一具成年女性遗体。警方当日以遗弃尸体罪名逮捕49岁的店主松仓俊彦，并研判遗体可能是一名失踪多日的20多岁女性，正朝谋杀方向展开调查。

综合日媒报道，警方表示，今年元旦有一名20多岁女性失踪，其祖母报案称，无法联系上孙女。据悉，该名被通报失踪的女性自去年12月31日傍晚起便杳无音讯。警方随后展开调查，并约谈与女子有交集的相关人士，包括松仓俊彦。

49岁店主被捕。 美联社资料图

警方其后搜查松仓俊彦经营的餐厅，并在墙壁内发现1具女性尸体。

警方指，松仓涉嫌在去年12月31日前后，将女性遗体遗弃在自己经营的餐饮店内。据悉，该餐厅位于日高町富川北1丁目，遗体被发现时藏在2楼墙壁内侧的缝隙中。该空间约有一张榻榻米大小，入口处被木板封住。面对警方讯问，松仓坦承犯行称，「我把尸体放进店内墙壁藏起来，这点没有错」。

警方研判遗体应为该名失踪的女性，正在进行身分辨认作业。由于案情重大，警方不排除是谋杀案件，正审慎调查松仓是否凶手。