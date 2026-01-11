Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

墙壁藏尸｜日本北海道餐厅惊现女尸　49岁店主被捕

即时国际
更新时间：13:30 2026-01-11 HKT
发布时间：13:30 2026-01-11 HKT

日本北海道日高町今（10）日凌晨，一间餐厅的墙壁内侧发现了一具成年女性遗体。警方当日以遗弃尸体罪名逮捕49岁的店主松仓俊彦，并研判遗体可能是一名失踪多日的20多岁女性，正朝谋杀方向展开调查。

综合日媒报道，警方表示，今年元旦有一名20多岁女性失踪，其祖母报案称，无法联系上孙女。据悉，该名被通报失踪的女性自去年12月31日傍晚起便杳无音讯。警方随后展开调查，并约谈与女子有交集的相关人士，包括松仓俊彦。

相关新闻：新西兰行李箱命案 | 弑儿韩母被判终身监禁 法官拒取信抑郁抗辩理由

49岁店主被捕。 美联社资料图
49岁店主被捕。 美联社资料图

警方其后搜查松仓俊彦经营的餐厅，并在墙壁内发现1具女性尸体。

警方指，松仓涉嫌在去年12月31日前后，将女性遗体遗弃在自己经营的餐饮店内。据悉，该餐厅位于日高町富川北1丁目，遗体被发现时藏在2楼墙壁内侧的缝隙中。该空间约有一张榻榻米大小，入口处被木板封住。面对警方讯问，松仓坦承犯行称，「我把尸体放进店内墙壁藏起来，这点没有错」。

警方研判遗体应为该名失踪的女性，正在进行身分辨认作业。由于案情重大，警方不排除是谋杀案件，正审慎调查松仓是否凶手。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元朗Yoho Town单位起火，酿一死一伤。梁国峰摄
00:57
元朗Yoho Town单位起火 酿1死1命危 逾400人疏散
突发
5小时前
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
21小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
影视圈
18小时前
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
影视圈
22小时前
奇案解密︱广州美女博士生赵诗哲校内遭奸杀 25岁冷血男图烧尸灭证
奇案解密︱广州美女博士生赵诗哲校内遭奸杀 25岁冷血男图烧尸灭证
奇闻趣事
6小时前
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
影视圈
20小时前
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
影视圈
18小时前
《蒋中正日记》解封｜自揭香港嫖妓细节 早泄、染性病等露骨色欲内容曝光
两岸热话
21小时前
公屋户新年收利是要注意！大额现金存银行户口 随时超房署最新审查红线？婚嫁收金器点计？
公屋户新年收利是要注意！大额现金存银行户口 随时超房署最新审查红线？婚嫁收金器点计？
生活百科
2026-01-10 10:30 HKT