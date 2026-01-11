无人机入侵事件 金与正：南韩无法摆脱重大侵权挑衅责任

北韩指控南韩派遣无人机进入北韩领空，据朝中社11日报道，北韩劳动党中央委员会副部长金与正称，南韩无人机侵犯北韩领空是明确无疑的事实，南韩当局务必对该事件作出具体说明。

金与正在谈话中表示，此次事态的本质并不在于行为主体是军方还是民间。南韩国防部发表官方立场称无意挑衅或刺激北韩，是明智的选择。她威胁道，如果南韩将来继续选择作出挑衅，由此招致的可怕事态恐难以承受。

北韩指控南韩派遣无人机进入北韩领空。 朝中社

北韩官方公布南韩无人机堕毁现场照片。路透社

南韩国防部前一天就北韩主张南韩无人机曾在本月4日及去年9月侵入其领空一事表示，经核查，相关日期并无军方操作无人机的情况，南韩无意对北韩进行挑衅或刺激，并称将就「疑似民用无人机」的情况展开深入调查。此外，总统李在明已就可能存在民用无人机活动一事作出指示，要求由军方和警方组成联合调查组开展调查。

金与正还强调，无人机所记录的视频资料包括铀矿和我方边境哨所。即使是民间所为，作为国家安全主体的韩当局也无法摆脱相关责任。

南韩青瓦台重申，无意挑衅或刺激北韩，强调政府将透过军方和警方的联合调查，查明真相，并迅速公开调查结果。韩方亦会持续采取实质措施，缓和两韩间紧张形势，并积累互信。