美军再次空袭叙利亚 哈马斯宣布将解散加沙政府机构

美军对叙利亚境内极端组织「伊斯兰国」目标发动空袭。这是自去年12月以来，美军第二次对叙境内极端组织「伊斯兰国」实施打击行动。同日，巴勒斯坦武装组织哈马斯宣布，将解散管理加沙地带事务的行政机构。

美军中央司令部当地时间10日在社交媒体发文称，美军当天对极端组织「伊斯兰国」在叙利亚境内的多个目标发动大规模空袭。

美军声明称，空袭叙利亚是「鹰眼打击行动」的一部分。「鹰眼打击行动」是2025年12月19日美军在叙利亚境内对极端组织「伊斯兰国」发起的打击行动。美方称，这一行动是对2025年12月13日两名美军士兵和一名担任翻译的美国平民在叙中部遭袭死亡的回应。

巴勒斯坦武装组织哈马斯宣布，将解散管理加沙事务的行政机构，并将管理职责移交给独立的技术官员委员会。哈马斯政治局日前表示，已做好准备进入加沙停火协议第二阶段，愿意配合立即组建巴勒斯坦机构，全权管理加沙地带的所有事务，同时将完全退出政府运作。