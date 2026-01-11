Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生擒马杜罗｜子代父报平安：在狱中一切都好 委内瑞拉支持者集会高官缺席

即时国际
更新时间：10:45 2026-01-11 HKT
发布时间：10:45 2026-01-11 HKT

美国强行掳走委内瑞拉总统马杜罗（Nicolas Maduro）夫妇，将他们带至纽约「受审」，他们否认了美方的指控。当地时间1月10日，马杜罗的儿子尼古拉斯·马杜罗·格拉（Nicolas Maduro Guerra）表示，马杜罗称自己在美国监狱里「一切都好」。

当日，在一段委内瑞拉统一社会主义党（PSUV）公布的影片中，格拉引述父亲马杜罗的话说：「我们一切都好，我们是战士。」

相关新闻：生擒马杜罗 | 不愿中俄势力进入委内瑞拉 特朗普：美将决定哪些油企可投资

相关新闻：生擒马杜罗｜特朗普：取消次轮对委军事行动 称关系改善 美军扣押运油轮增至五艘

在马杜罗遭美军逮捕一周后，他的支持者上街抗议，要求释放马杜罗。

大约1000名抗议人士齐聚委国首都卡拉卡斯（Caracas）西部，挥舞著印有马杜罗夫妇肖像的旗帜和标语，而在卡拉卡斯人口稠密的佩塔雷区（Petare），则只有数百人出席抗议活动，规模远低于马杜罗阵营过去曾动员的示威活动。

69岁示威者罗德里格斯（Soledad Rodriguez）说：「我会尽可能参与游行活动，直到马杜罗和佛罗雷斯（Cilia Flores）回来。我完全相信他们会回来，他们是被绑架的。」

值得注意的是，委国政府高层官员并未出现在示威现场。委内瑞拉政府表示正在恢复与华府的外交接触，并讨论向美国出售石油的可能性。

委国临时总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）也缺席这场集会，而是前往一场农业展销会，她在电视转播的谈话中承诺，「在我们的总统回来前，我将分秒不休」。

至于委内瑞拉政府另外两位强硬派人物－内政部长卡贝友（Diosdado Cabello）和国防部长罗培兹（Vladimir Padrino Lopez）也未现身示威活动。

美军部队3日凌晨在委内瑞拉发动突袭，成功抓捕马杜罗夫妇并将他们押往美国纽约，两人面临毒品恐怖主义阴谋等指控。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元朗Yoho Town单位起火，酿一死一伤。梁国峰摄
元朗Yoho Town单位起火 酿1死1受伤昏迷
突发
3小时前
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
20小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
影视圈
21小时前
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
影视圈
16小时前
奇案解密︱广州美女博士生赵诗哲校内遭奸杀 25岁冷血男图烧尸灭证
奇案解密︱广州美女博士生赵诗哲校内遭奸杀 25岁冷血男图烧尸灭证
奇闻趣事
5小时前
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
影视圈
18小时前
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
影视圈
17小时前
「浪漫战神」今场换上霍宏声，或能转一转手风，为唐献芳 (左) 赢马补数。
霍宏声为唐献芳赢马补数
马圈快讯
22小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
2026-01-09 13:18 HKT