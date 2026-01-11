生擒马杜罗｜子代父报平安：在狱中一切都好 委内瑞拉支持者集会高官缺席

美国强行掳走委内瑞拉总统马杜罗（Nicolas Maduro）夫妇，将他们带至纽约「受审」，他们否认了美方的指控。当地时间1月10日，马杜罗的儿子尼古拉斯·马杜罗·格拉（Nicolas Maduro Guerra）表示，马杜罗称自己在美国监狱里「一切都好」。

当日，在一段委内瑞拉统一社会主义党（PSUV）公布的影片中，格拉引述父亲马杜罗的话说：「我们一切都好，我们是战士。」

在马杜罗遭美军逮捕一周后，他的支持者上街抗议，要求释放马杜罗。

大约1000名抗议人士齐聚委国首都卡拉卡斯（Caracas）西部，挥舞著印有马杜罗夫妇肖像的旗帜和标语，而在卡拉卡斯人口稠密的佩塔雷区（Petare），则只有数百人出席抗议活动，规模远低于马杜罗阵营过去曾动员的示威活动。

69岁示威者罗德里格斯（Soledad Rodriguez）说：「我会尽可能参与游行活动，直到马杜罗和佛罗雷斯（Cilia Flores）回来。我完全相信他们会回来，他们是被绑架的。」

值得注意的是，委国政府高层官员并未出现在示威现场。委内瑞拉政府表示正在恢复与华府的外交接触，并讨论向美国出售石油的可能性。

委国临时总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）也缺席这场集会，而是前往一场农业展销会，她在电视转播的谈话中承诺，「在我们的总统回来前，我将分秒不休」。

至于委内瑞拉政府另外两位强硬派人物－内政部长卡贝友（Diosdado Cabello）和国防部长罗培兹（Vladimir Padrino Lopez）也未现身示威活动。

美军部队3日凌晨在委内瑞拉发动突袭，成功抓捕马杜罗夫妇并将他们押往美国纽约，两人面临毒品恐怖主义阴谋等指控。

