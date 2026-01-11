Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国密西西比发生连环枪击案 24岁疑犯枪杀父亲等6人

即时国际
更新时间：09:32 2026-01-11 HKT
发布时间：09:31 2026-01-11 HKT

美国密西西比州克莱郡（Clay County）当地时间1月9日晚发生连环枪击事件，造成至少6人死亡。当地执法部门已拘留一名24岁男疑犯摩尔（Daricka Moore）。

密西西比州克莱县警长埃迪·斯科特于10日上午表示枪击事件发生乡郊三个不同地点。24岁疑犯穆尔，当地周五晚开枪杀死6人，包括他的父亲及兄长，一名年仅7岁女童亲戚，另有一名牧师及其兄弟。

第一宗枪击案发生在晚上7时前，地点位于大卫山路 （David Hill Road） 的一处住宅。据称，摩尔枪杀了他 67 岁的父亲格伦·摩尔 （Glenn Moore）、55 岁的叔叔威利·盖恩斯 （Willie Guines） 以及 33 岁的兄弟昆顿·摩尔 (Quinten Moore)。他们显然均头部中枪。

其后，摩尔随后偷走了他兄弟的车，并开往布莱克路 （Blake Road） 的一处住宅。据称他闯入该房屋并试图性侵其中一人，当时屋内共有三名孩子和他们的母亲。随后，他向一名7岁女童头部开枪，将其杀害。警长表示，该女童是疑犯的表妹。

摩尔随后开车前往赛洛姆-格里菲斯路 （Siloam-Griffith Road） 的一处住宅。调查人员在该处房屋后面发现了被藏起来的车，并找到了巴里·布拉德利 （Barry Bradley） 和塞缪尔·布拉德利 （Samuel Bradley） 的尸体。他们显然也同样是头部中枪。

布拉德利兄弟其中一人是附近一间教堂的牧师，而摩尔可能至少认识这位牧师。

疑犯将被控一级谋杀，面临判处死刑，犯案动机未明。

