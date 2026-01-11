欧盟批准南美贸易协议 多国农民反弹
历经逾25年谈判，欧盟周五正式批准与南美洲「南方共同市场」签署自由贸易协定，将打造全球最大自由贸易区之一。此举得到南美多国政府高度赞许，但在欧洲内部却遭遇农民强烈反弹，法国总统马克龙也表态反对。
根据巴西政府声明，这项「欧盟-南方共同市场（南共市）自由贸易协定」涵盖约7.2亿人口，总体经济规模逾22万亿美元。巴西副总统及工商发展部长奥克明表示，这是南方共市历来最大规模的协议，将扩大巴西企业进入欧盟市场的机会，并促进投资与永续发展。他强调，协议是双赢，能带来更便宜且品质更佳的产品。
欧盟轮值主席国塞浦路斯宣布，多数成员国支持协议，仅法国、爱尔兰、波兰、奥地利及匈牙利投下反对票，比利时则选择弃权。欧盟外交官指，至少21国支持，已达成所需的「及格多数」。然而，协议在欧洲农业界引发激烈抗议。法国农民驾驶拖拉机进入巴黎市区，在巴黎铁塔与凯旋门前集会，抗议低价南美农产品可能冲击本地市场。马克龙总统在社交媒体上表明，法国投反对票，并称国会「一致反对」。尽管存在争议，欧盟委员会主席冯德莱恩预计本周稍后与南美领袖共同签署协议。
