日揆研提前解散众院 下月大选

更新时间：09:00 2026-01-11 HKT
日媒披露，日本首相高市早苗开始考虑本月稍后时间解散众议院，可能于2月举行大选，主因是把目前内阁的高支持率视为良机，认为必须提早争取选民信任，稳住执政基础。不过，目前自民党整体支持率低迷，此举也被视为存在不少风险。

视内阁高支持率为良机

《读卖新闻》昨日报道，高市上周五开始考虑在本月23日召集的例行国会一开始即解散众议院，众院选举可能于2月举行。自民党派系目前在众议院拥有199个席位，与执政联盟伙伴日本维新会合计233席，刚好为465席过半门槛的233席。参议院的席位总数有248席，自民党与日本维新会目前合计119席，距离过半还差6席。

日媒报道，高市早苗拟提早于2月举行大选。美联社
若胜选进一步提升领导力

据报高市始终不满意目前的国政状况，希望寻求突破。以执政联盟目前在国会两院的势力，即使积极推动扩大财政等重点政策，但遇到反对党强烈反弹时，也难以施行大胆改革。

此外，高市认为，若能取得众院选举胜利，有望进一步提升领导力，创造有利与中国长期对话的环境。高市去年11月发表「台湾有事」的相关言论后，日本与中国的关系急速降温。且高市也听到「应该趁高支持率时争取民意授权」的建议，因此更看重解散众院的优点。

自民党去年11月秘密进行的众院选举形势调查，预测自民党可单独拿下逾260席。年初的相关调查则更为乐观，进一步促使高市考量解散众院。而南韩总统李在明与意大利总理梅洛尼将在本月先后访日，这些「利好」消息也可能有助酝酿解散众院。

高市早苗参加五国峰会。路透社
然而，《读卖新闻》也列出在上述时间解散众院的缺点，包括选举结果难以预料。《读卖新闻》上月一项全国民调显示，内阁支持率高达73%，但自民党支持率仅30%，后者还不及前任日揆石破茂执政时期自民党在众院选举大败时的水准。党内依然有不少人担心「内阁支持率未必能直接转化为投票行为」。

众议院原则上每4年改选一次，但首相拥有中途解散权力。《读卖新闻》回顾，被高市作为施政方针借镜的前首相安倍晋三，任内就曾两度解散众院。

对于高市讨论在本月解散众议院的报道，维新会联合党魁藤田文武昨日向媒体表示：「做好随时能战的准备是众议员的宿命。」

