Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

CES 2026｜陪伴型机械人成焦点 「物理AI」变热词

即时国际
更新时间：08:51 2026-01-11 HKT
发布时间：08:48 2026-01-11 HKT

2026年美国拉斯维加斯消费电子展（CES）正在举行。作为国际消费电子领域的「风向标」，CES历来是观察前沿技术走向的重要窗口。今年，一个新词被频频提及——「物理人工智能（物理AI，Physical AI）」，其中陪伴型机械人更成为CES的焦点，主打灵巧、温暖陪伴。

在展会一系列主题演讲和行业讨论中，「物理AI」成为出现频率最高的关键词之一。AI晶片巨头Nvidia的行政总裁黄仁勋在主旨演讲中17次提及这一概念。按照Nvidia的解释，「物理AI」是指让摄像头、机械人和自动驾驶汽车等自主系统能够在物理世界中完成感知、理解、推理，并执行或协调复杂动作。业界普遍认为，其核心并非停留在算法和算力层面，而是让AI真正具备在现实世界中「看、想、动」的能力。换句话说，AI正在嵌入机械人、自动驾驶汽车、智能终端甚至工业设备之中，使「机械智能」不再只是提供讯息或建议，而是直接参与并改变现实环境。

相关新闻：CES 2026｜Lenovo卷轴萤幕概念Vs. ASUS双芒设计回归 多形态笔电新战线

为阿兹海默症患者设计机械狗

这一趋势在展会现场得到直观呈现：智能机械人稳步穿行，自动驾驶概念车演示操控，智能家居终端精准执行指令，这些都构成了「物理AI」走进现实的生动注脚。

在海信展台，搭载新一代AI智能识别引擎的陪伴机械人Beta正持续「巡逻」，它不仅能在识别到闯入、异常轨迹等情况时立即向云端发送预警讯号与实时画面，更能陪猫逗狗、添趣解忧。

相关新闻：CES 2026｜LG、SwitchBot齐推家用机械人 视觉识别+理解指令主动执屋家务清零

陪伴型机械人成为今年CES的一大亮点，多项产品将陆续走入家庭，包括以陪伴阿兹海默症患者为出发点所设计的机械狗，预计今夏在美国交付首批产品。仿造拉布拉多幼犬打造、模样讨喜的机械狗Jennie，设计理念并非要取代真正的宠物，而是专为协助阿兹海默症患者所打造。这款机械狗，结合AI提升互动能力，已能理解英语等多种语言，在较为安静的环境中呼唤它也会做出回应，并对人类动作产生反应。目前，一只机械狗定价1500美元。

日制机械人能表达微妙情绪

日本机械人公司Yukai Engineering推出的迷你机械人Mirumi，以其可爱的外表和丰富的互动性，近期引起许多媒体和社群讨论，并被看好成为下一个有可能引起「潮流现象」爆红产品。Mirumi有毛绒绒的可爱外表，并能以手臂缠绕的方式固定在手袋或其他物品上。当有人触摸它的头或发出声音时，它会透过内建感应械侦测，做出转头或向人望去的动作

制造公司指出，他们的特殊演算法能随机化Mirumi反应，并表达兴奋、害羞、犹豫等微妙的情绪。

南韩LG电子展示刚发表的智能家庭机械人CLOiD。这款机械人靠轮子在地面前进，且能连结各种智慧家电，包括冰箱、洗衣机，协助完成家务。CLOiD能捡起钥匙、从烤箱中取出餐盘，甚至折叠衣物，展现实际居家应用的能力。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
17小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
影视圈
18小时前
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
影视圈
13小时前
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
影视圈
14小时前
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
影视圈
15小时前
01:15
车cam直击｜俄女大闹尖沙咀弥敦道 毁Tesla图抢车兼揸刀挥舞 涉2宗罪被捕
突发
12小时前
陈志被捕︱中美掀900亿虚币争夺战 美早前宣布「扣押」遭质疑不合司法程序
陈志被捕︱中美掀900亿虚币争夺战 美早前宣布「扣押」遭质疑不合司法程序
即时中国
15小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
2026-01-09 13:18 HKT
「浪漫战神」今场换上霍宏声，或能转一转手风，为唐献芳 (左) 赢马补数。
霍宏声为唐献芳赢马补数
马圈快讯
19小时前