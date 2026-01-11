CES 2026｜陪伴型机械人成焦点 「物理AI」变热词

2026年美国拉斯维加斯消费电子展（CES）正在举行。作为国际消费电子领域的「风向标」，CES历来是观察前沿技术走向的重要窗口。今年，一个新词被频频提及——「物理人工智能（物理AI，Physical AI）」，其中陪伴型机械人更成为CES的焦点，主打灵巧、温暖陪伴。

在展会一系列主题演讲和行业讨论中，「物理AI」成为出现频率最高的关键词之一。AI晶片巨头Nvidia的行政总裁黄仁勋在主旨演讲中17次提及这一概念。按照Nvidia的解释，「物理AI」是指让摄像头、机械人和自动驾驶汽车等自主系统能够在物理世界中完成感知、理解、推理，并执行或协调复杂动作。业界普遍认为，其核心并非停留在算法和算力层面，而是让AI真正具备在现实世界中「看、想、动」的能力。换句话说，AI正在嵌入机械人、自动驾驶汽车、智能终端甚至工业设备之中，使「机械智能」不再只是提供讯息或建议，而是直接参与并改变现实环境。

为阿兹海默症患者设计机械狗

这一趋势在展会现场得到直观呈现：智能机械人稳步穿行，自动驾驶概念车演示操控，智能家居终端精准执行指令，这些都构成了「物理AI」走进现实的生动注脚。

在海信展台，搭载新一代AI智能识别引擎的陪伴机械人Beta正持续「巡逻」，它不仅能在识别到闯入、异常轨迹等情况时立即向云端发送预警讯号与实时画面，更能陪猫逗狗、添趣解忧。

陪伴型机械人成为今年CES的一大亮点，多项产品将陆续走入家庭，包括以陪伴阿兹海默症患者为出发点所设计的机械狗，预计今夏在美国交付首批产品。仿造拉布拉多幼犬打造、模样讨喜的机械狗Jennie，设计理念并非要取代真正的宠物，而是专为协助阿兹海默症患者所打造。这款机械狗，结合AI提升互动能力，已能理解英语等多种语言，在较为安静的环境中呼唤它也会做出回应，并对人类动作产生反应。目前，一只机械狗定价1500美元。

日制机械人能表达微妙情绪

日本机械人公司Yukai Engineering推出的迷你机械人Mirumi，以其可爱的外表和丰富的互动性，近期引起许多媒体和社群讨论，并被看好成为下一个有可能引起「潮流现象」爆红产品。Mirumi有毛绒绒的可爱外表，并能以手臂缠绕的方式固定在手袋或其他物品上。当有人触摸它的头或发出声音时，它会透过内建感应械侦测，做出转头或向人望去的动作

制造公司指出，他们的特殊演算法能随机化Mirumi反应，并表达兴奋、害羞、犹豫等微妙的情绪。

南韩LG电子展示刚发表的智能家庭机械人CLOiD。这款机械人靠轮子在地面前进，且能连结各种智慧家电，包括冰箱、洗衣机，协助完成家务。CLOiD能捡起钥匙、从烤箱中取出餐盘，甚至折叠衣物，展现实际居家应用的能力。