伊朗示威持续 特朗普警告德黑兰 称美国「准备好协助」

即时国际
更新时间：05:04 2026-01-11 HKT
发布时间：05:04 2026-01-11 HKT

伊朗多地反政府示威持续升温，美国总统特朗普向德黑兰发出警告，表示美国「准备好协助」伊朗人民。

特朗普周六在其社交平台Truth Social发文称：「伊朗正以前所未有的方式看见自由。美国已准备好提供协助。」这是他连续第二日就伊朗局势向其政府发出强硬讯号。特朗普早前警告，若德黑兰当局杀害示威者，美国将对伊朗进行「严厉打击」。

伊朗民众不满生活成本飙升，示威潮持续扩大，现已蔓延全国，其后演变为反政府运动，要求推翻最高领袖哈梅内伊。人权组织指，示威至今已造成至少65人死亡。

伊朗当局则强硬回应，周六警告示威者或面临死刑，并称已拘捕100名「持械暴徒」。伊朗军方亦呼吁民众提高警惕，防范「敌对势力的阴谋」，并指控美国及以色列的「恐怖分子代理人」煽动动乱。伊朗革命卫队情报部门同日表示，拘捕一名涉嫌为以色列从事间谍活动的外国人。

全球多地亦出现声援伊朗示威者的集会，包括伦敦，有人被拍到在伊朗驻英使馆外拆下旗帜。

