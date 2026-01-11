特朗普签署行政令 保护存放在美国账户中委内瑞拉石油收入免遭扣押

美国总统特朗普周五（9日）签署一项行政命令，宣布进入国家紧急状态，以保护存放在美国财政部帐户中的委内瑞拉石油收入，以免遭扣押或卷入司法程序。

新华社引述美国传媒报道，白宫声明称，特朗普正在阻止委内瑞拉石油收入遭扣押，因为美国为确保委内瑞拉经济和政治稳定而作出的关键努力，可能会被破坏，该行政令确保保留相关资金，用于推进美国对外政策目标。

按照该行政令的说法，扣押或司法程序威胁，全部或大部分来自于美国境外；由美国政府保管的委内瑞拉石油收入，不受私人债权人索赔。

特朗普周五在白宫与约20家石油企业高管会晤，要求他们向委内瑞拉投资1,000亿美元以大幅增产石油，但未获积极回应。多数油企未公开承诺迅速投资。特朗普称，希望美国石油企业不要与委方交涉，而是直接与美国政府打交道。