Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普签署行政令 保护存放在美国账户中委内瑞拉石油收入免遭扣押

即时国际
更新时间：04:15 2026-01-11 HKT
发布时间：04:15 2026-01-11 HKT

美国总统特朗普周五（9日）签署一项行政命令，宣布进入国家紧急状态，以保护存放在美国财政部帐户中的委内瑞拉石油收入，以免遭扣押或卷入司法程序。

新华社引述美国传媒报道，白宫声明称，特朗普正在阻止委内瑞拉石油收入遭扣押，因为美国为确保委内瑞拉经济和政治稳定而作出的关键努力，可能会被破坏，该行政令确保保留相关资金，用于推进美国对外政策目标。

按照该行政令的说法，扣押或司法程序威胁，全部或大部分来自于美国境外；由美国政府保管的委内瑞拉石油收入，不受私人债权人索赔。

特朗普周五在白宫与约20家石油企业高管会晤，要求他们向委内瑞拉投资1,000亿美元以大幅增产石油，但未获积极回应。多数油企未公开承诺迅速投资。特朗普称，希望美国石油企业不要与委方交涉，而是直接与美国政府打交道。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
19小时前
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
影视圈
13小时前
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
12小时前
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
影视圈
9小时前
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
影视圈
8小时前
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
影视圈
10小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
2026-01-09 13:18 HKT
陈志被捕︱中美掀900亿虚币争夺战 美早前宣布「扣押」遭质疑不合司法程序
陈志被捕︱中美掀900亿虚币争夺战 美早前宣布「扣押」遭质疑不合司法程序
即时中国
10小时前
01:15
车cam直击｜俄女大闹尖沙咀弥敦道 毁Tesla图抢车兼揸刀挥舞 涉2宗罪被捕
突发
7小时前
《蒋中正日记》解封｜自揭香港嫖妓细节 早泄、染性病等露骨色欲内容曝光
两岸热话
12小时前