印尼托贝洛岛附近海域6.7级地震 震源深度76公里
更新时间：23:33 2026-01-10 HKT
发布时间：23:33 2026-01-10 HKT
发布时间：23:33 2026-01-10 HKT
印尼托贝洛岛附近海域发生6.7级地震，震源深度约67公里
路透社报道，印尼地球物理局（BMKG）报告称，震级为7.1级，震源深度为17公里。局方称，地震后发生了数次余震，今次地震不会引发海啸。
有苏拉威西岛北部万鸦老的部分居民表示，当地震感强烈。目前尚无人员伤亡或财产损失的报告。
