网球巡回赛打出新手水平 埃及外卡选手连发球都未识「震惊百万人」

一场原本可能无人问津的普通网球赛在网上爆红，原因是选手表现竟像首次踏上网球场般令人惨不忍睹！埃及裔21岁选手哈贾尔·阿卜杜勒卡德尔（Hajar Abdelkader）靠外卡参赛，以两个0比6完败给世界排名第1026位的德国选手洛雷娜·沙德尔（Lorena Schaedel），数以百万计的观众被这场令人窒息的37分钟比赛吓呆。

在整场比赛中，阿卜杜勒卡德尔犯下20次双误（连续两次发球失误而输掉1分）；她拿到3分，都是对手失误送给她的。她显然不熟网球，甚至连发球站位都不知道，球拍也握不好，常常无法将球打过网。

这场比赛1月7日在肯亚内罗毕红土球场举行，是国际网球联合会女子世界巡回赛W35级别入门赛事32强。赛后肯亚网球总会承认犯错，坦言阿卜杜勒卡德尔根本不应该获得出赛资格，表示将将确保这样的极端罕见情况不会再次发生。

肯亚网球总会确认，阿卜杜勒卡德尔靠外卡身份参赛，并非通过资格赛或排名系统获得参赛资格。她透过正式渠道申请外卡，由于另一名球员临时退赛，而她是是唯一一位申请外卡的球员，她拿到了参赛资格。

根据资料有限的国际网球联合会官网球员档案，这场震惊世人的赛事是她首场职业比赛。她报称14岁开始打网球，但很多人对此表示质疑。

埃及网球联会和她划清界线，表示她目前住在肯亚，不是埃及的注册球员，也不在任何官方球员名单中。

网路评论员对这次事件反应不一，有人困惑，有人嘲讽，一些观察家指出，阿卜杜勒卡德尔的机会是牺牲了真正职业球员的机会换来的。 ITF赛事是职业网球的最低级别，获胜的沙德尔世界排名第1026位，但这仍是重要的职业赛事，可以争夺重要的排名积分，内罗毕站冠军奖金达2.5万美元 （约19.5万港元）。