英国考车牌｜港人路试被指「照片不似本人」遭拒考 师傅轰「侮辱」

一名在英国居住的香港人申先生（Yin Cheong William Shen，音译）报名考车牌，等了8个月终于迎来在汉普郡（Hampshire）贝辛斯托克（Basingstoke）的路试，当天却意外被拒考。申先生称，考官检查临时车牌后，指他的样貌与证件照片不符，直接取消了他的考试资格。陪同申先生的驾驶教练兰伯特（Stephen Lambert）也感到震惊与意外。

护照同一照片旅游无障碍

这件事在去年11月发生。申先生说，他对此经历感到极度困惑。他忆述当时将身份证件交给考官，对方突然面露惊讶之色说：「你的脸和你的证件不符。」之后考官决定终止考试，并迳自离开。

申先生对此感到不解，他强调：「我过去一直使用这张证件，从未遇到任何问题，特别是用它完成了理论考试。这张照片也与我护照上的一样，我今年用它旅行时也完全没有问题。」

官方机构坚持原判

事件发生后，英国的驾驶员与车辆标准局（Driver and Vehicle Standards Agency, DVSA）介入调查，但最终维持了考官的决定，不提供退款或免费重考的机会。DVSA致函申先生表示：「法律要求考生在考试开始时必须向考官出示合适的身份证明。如果考官对所提供的身份证明不完全满意，他们必须拒绝进行考试。」该机构的强硬立场意味著申先生不仅损失了考试机会，还需自行承担相关费用。

考官决定引发争议

申先生的驾驶教练兰伯特说，教车28年，从未遇过这样的情况。「我再次看了看驾照，举到申先生的脸旁比对。我对考官说：『不，这是他的眼睛、他的耳朵、他的嘴巴。在我看来，这很像他本人。』」他认为，这已经不是申先生考车有没有通过的问题，「他因为照片中的样子被评判。这是一种侮辱。」