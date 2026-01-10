德国创意私房｜德男「白虎」涉网上诱骗儿少自残自杀 被控双重间接犯罪开审
更新时间：19:25 2026-01-10 HKT
一名21岁男子在德国汉堡受审，他被控多项网路罪行，包括透过互联网诱骗11至15岁的儿童和青少年实施自残行为，甚至令一名13岁男孩自杀。据指受害者来自德国、英国、加拿大和美国，但他的律师否认，称指控毫无根据，纯属捏造。
被告沙赫里亚尔·J（Shahriar J），拥有德国和伊朗双重国籍，去年夏天在汉堡父母家中被捕。
被告化名「白虎」（White Tiger），据信是名为「764」的国际网路犯罪团伙的重要成员。他被控对30多名儿童和青少年犯下204项罪行。汉堡检察官称，这些罪行发生在2021年至2023年。
美国联邦调查局（FBI）形容「764」是一个国际儿童剥削集团和「虚无主义暴力极端分子网络」，已逮捕了多人。
据信「白虎」透过社交媒体，令一些特别脆弱的儿童对其产生情感依赖，然后利用这些关系产出儿童色情物。德国媒体报道，他教唆一名13岁美国男孩自杀，另使一名14岁加拿大女孩试图自杀。
检察官以「间接犯罪」的罪名，指控他犯有1项谋杀罪和5项谋杀未遂罪。根据起诉书，为满足被告的要求，受害儿童在直播聊天中对着镜头自残或自慰，被告会录下影片，威胁孩子们作出更严重的自残行为，否则将影片公开。
由于部分指控罪行发生时，被本告人也仍是青少年，因此审判以非公开方式进行。辩护律师称相关指控毫无根据且纯属捏造，又指检方提出的「双重间接犯罪」指控是「实验性」论点。
