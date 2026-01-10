半导体公司课长跳槽前泄资料予竞争对手 千叶县55岁台女被捕
更新时间：20:04 2026-01-10 HKT
发布时间：20:04 2026-01-10 HKT
发布时间：20:04 2026-01-10 HKT
一名曾任职于日本半导体公司的55岁台籍女子陈心彤，被指控在辞职前将顾客资料等，经电邮外泄给同业竞争对手。这名女子涉违反不正当竞争防止法，被千叶县警方拘捕。
据千叶电视台报道，被捕女子居住在横滨市，台湾出身，在千叶县内一家半导体相关公司任职营业课长至2024年7月。她在辞职前夕刻意透过电子邮件，将含有客户资讯、产品作业流程等重要电子资料传送给日本国内的同业竞争对手公司。
陈女接受调查时否认指控，称「不认为透过电子邮件寄送文件有甚么不妥」。但警方认为他明显是为了让接收资料的公司获利而泄漏情报，正进一步调查。
