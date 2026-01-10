南韩济州岛近月发现大量包装成茶叶的毒品「K仔」，但毒品尚未在本地流通。济州岛海警最新表示，怀疑发现的毒品来自台湾，目前正与台湾当局合作追查真相。



韩联社引述南韩济州地方海洋警察厅称，自去年9月起，在济州岛沿岸陆续发现「K仔」毒品，最早是在西归浦市城山邑新阳里海滩发现20公斤，均以绿色与银色茶叶包进行伪装。

经过初步调查，这些毒品与台湾西部海域去年7月初发生的毒品漂失事故高度相关。当时，约有140公斤的「K仔」在海上漂流，由台湾当局发现，但未找到与贩运犯罪组织相关的线索。

济州岛海警指出，比较毒品的包装形式与种类后，推测部分毒品可能顺着海流漂至济州岛沿岸。南韩海警已利用监视器画面以及周边通行船只航迹进行分析，但尚未发现与国内犯罪组织的直接关联。

「K仔」属于麻醉性药物，吸入过量可能造成幻觉、记忆受损等症状，属新型管制毒品。为防止海上毒品流入，济州岛海警结合民间、政府与军方展开联合搜查，截至目前己回收17次，共计34公斤的毒品，地点涵盖济州市济州港、涯月邑、朝天邑、旧左邑等，以及西归浦市城山邑广峙其海滩等。

济州岛海警官员表示，经初步调查，这些毒品尚未进入本地或外地市场流通，将持续与台湾等海外执法机构保持紧密合作，强化海上监控与拦截，确保济州岛海域保持清净无毒。