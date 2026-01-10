特朗普要求设定信用卡利率上限10% 对冲基金大亨：一大错误

美国总统特朗普周五宣布，他将要求信用卡公司将信用卡的利率上限下调到10%，1月20日起生效，为期一年，但无透露具体细节。支持特朗普的对冲基金大亨艾克曼（Bill Ackman）则批评此举将是「一大错误」。根据美国联储局数据，截至11月，信用卡帐户的平均年利率为22.3%，高于2013年底的12.9%。

特朗普表示，不会再让美国民众任由信用卡公司「宰割」，批评这些公司的信用卡利率高达20%到30%，甚至更高水平，在前任总统拜登执政期间无人制止，强调民众的生活负担能力至关重要。

特朗普在其社交平台Truth Social发文表示：「身为美国总统的我要求设定为期1年的信用卡利率上限10%，从2026年1月20日起生效。请注意，我们将不再允许美国民众被信用卡公司『剥削』，那些公司收取高达20%到30%的利率。」但他并未说明，此政策将如何执行生效。

目前尚不清楚总统在未经国会授权的情况下，能依据何种法源推动此类利率上限。

由佛蒙特州独立派参议员桑德斯提出、密苏里州共和党参议员霍利共同连署的法案，主张对信用卡利率设定为期5年的10%上限；众议院亦提出了类似法案。

负责监管信用卡业务的主要机构为消费者金融保护局，然而该机构正是本届政府曾暗示「不应存在」并已大幅削减经费的部门。代理局长沃特则于周五提出该机构的经费申请。

兑现竞选承诺

依据《军事放款法》，针对现役军人的多数贷款已有36%的利率上限，但金融业界长期以来强烈反对将类似限制扩大适用至一般民众。

2024年竞选期间，特朗普遍多次誓言一旦重返白宫，将解除美国人背负的高信用卡借贷利率负担，但当时便引起不少质疑，因相关措施需国会立法通过。

财经大老：或导致取消发放信用卡

总统大选时力挺特普的对冲基金大亨艾克曼（Bill Ackman）在X平台发文指出，如果特朗普政府真的要求信用卡公司调降利率不得超过10%，会是一大错误。

艾克曼写道：「无法收取足够利率收入来弥补损失并赚取适当利润，信用卡公司将取消发放给数百万名消费者的信用卡，而这些消费者就要向高利贷业者借贷，利率和条件都将远远超过他们先前所付的代价。」