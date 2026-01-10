海南岛起飞 南韩廉航乘客「尿袋」起火 降落后8人送院
更新时间：14:12 2026-01-10 HKT
飞机航班又传出行动电源起火酿灾，南韩廉航德威航空一架客机，周六（10日）凌晨2时10分许从中国海南岛三亚起飞前往忠清北道清州，讵料在飞行途中，一名乘客放在随身行李内的「尿袋」8突然起火，阵阵浓烟弥漫客舱，降落后有8人送院。
客舱浓烟弥漫 机组人员泡水扑火
据《韩联社》报道，出事的德威航空TW634航班，载有6名机组人员和32名旅客。有乘客的「尿袋」起火后，机组人员立即将其泡在水内，班机于周六早上6时37分抵达清州国际机场，比原定时间早了40分钟左右。
韩亚航空惊魂｜飞香港载284人客机舱内起火 因「尿袋」自燃惹祸
飞机降落后有5名乘客、3名机组人员因吸入烟雾不适送院，其余旅客安然无恙。
南韩国土交通部介入调查
南韩国土交通部已展开调查，将进一步确认起火的充电器规格是否符合搭机规定。
德威航空证实，正在与相关部门合作调查，厘清具体情况。
