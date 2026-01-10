胸前别Happy Trump徽章 特朗普自称从没快乐过 又证实没用减肥药

美国总统特朗普周五（9日）在一场白宫会议上，被发现西装上多了一枚「快乐特朗普」（Happy Trump）卡通别针。他对此开玩笑说，自己「从来都没有快乐过」，表明要直到美国再次伟大才会满足。另外，特朗普证实他从未用过Wegovy与Ozempic之类的GLP-1类的减肥针，但自嘲「也许该用」。

在一场于白宫东厢与石油公司高层讨论未来美国如何掌控委内瑞拉能源产业的活动中，特朗普被传媒发现在自己的西装翻领上，别上一个迷你版的自己，就位于他和其他历任总统传统上都会佩戴的美国国旗小别针下方。

特朗普在西装翻领上别「快乐特朗普」卡通别针。美联社

去年11月6日，特朗普在白宫椭圆形办公室宣布与大药厂就减肥药降价达成协议时，曾问商务部长卢特尼克（后排右一）是否用过这些药。美联社

特朗普踼爆白宫通讯主任张振熙有用减肥药。路透社

自言要美国再次伟大才会满足

一名记者问及这个饰品时，特朗普回答说：「这是别人给我的。你知道这是什么吗？这叫『快乐特朗普』。」

他接著说，「我从来都不快乐、从来都不满足」，并一边抓著翻领低头看著别针，然后带著一抹俏皮的微笑望向记者们说：「在我们让美国再次伟大之前，我永远不会满足，但我告诉你，我们已经非常接近了。这就叫『快乐特朗普』。」

卡通形象别针瞩目

这个别针的图案是特朗普的卡通形象，有著一个不成比例的大头和张开嘴的表情。一些网民立刻表示，这看起来像是总统的「摇头娃娃」版本。特朗普并未透露是谁送他这个别针。

网上搜寻显示，一款设计似乎相同的特朗普别针正在亚马逊（Amazon）上出售，与一款美国地图轮廓叠加国旗的别针组合售价为9.99美元（近78港元）。

另外，特朗普经常公开碎念友人与幕僚使用「减肥药」，但却从未回应他自己是否用过。本周三（7日），特普在白宫接受《纽约时报》专访时终于打破沉默，证实他从未用过Wegovy与Ozempic之类的GLP-1类的减肥药，但「也许我该用」。

踢爆幕僚用减肥药

特朗普在首度执政时的2020年体重为244磅，尽管他身高达6呎3吋，此等体重数字仍属于肥胖；2025年4月最近一次总统体检显示，他的体重虽降至224磅，但身体质量指数（BMI）数值超过27，仍落在肥胖范围。

特朗普政府去年11月宣布，已与大药厂达成协议，若干热门减肥药的价格将大幅下降。尽管用药情况实属个人隐私，但特朗普当时在白宫椭圆形办公室大赞该协议，竟询问身边若干「重量级」幕僚是否用过这些药，包括商务部长卢特尼克、联邦医疗服务中心（CMS）负责人奥兹，以及华裔的白宫通讯主任张振熙，都被点名。特朗普接著踢爆张振熙有用减肥药。