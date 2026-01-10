美国商务部「转軚」 路透社：将撤销中国制造无人机限制计划

路透社报道，美国商务部周五（9日）表示，已撤销一项为解决「国家安全」问题而限制中国制造无人机进口的计划。上月，美国联邦通信委员会（FCC）以「对国家安全构成不可接受的风险」为由，将所有外国制造的新型无人机及零部件列入「受管制清单」。



报道称，FCC本周早些时候表示，正将部分「非中国制造无人机」排除在上月相关限制之外。而根据美国政府网站当地时间周五（1月9日）发布的消息，美商务部于去年10月8日将拟限制进口中国制造无人机的提案提交白宫审查后，于本周四（1月8日）撤销了该提案。

相关新闻：大疆无人机被美国列入「受管制清单」 外交部：坚决反对无理打压

美方曾与大疆代表会面

路透社提到，根据网上公开信息，美国白宫和商务部在去年12月19日之前就相关提案举行了多次会议，并于同月与中国无人机制造商大疆的代表会面。大疆方面当时告诉美官员，对中国制造无人机实施全面限制「没有必要、不合理，而且会对美国利益相关方造成极其严重的损害」。



报道称，美国商务部未立即回应置评请求。报道同时提到中国制造无人机在美国民用无人机销售市场的重要地位。



路透社、美国《国会山报》早前曾报道，美国联邦通信委员会去年12月22日表示，已将大疆以及所有外国制造的无人机及其零部件列入一份被认定「对国家安全构成不可接受风险」的企业清单，并将禁止批准新的无人机型号对美国出口或销售。

报道称，被列入所谓FCC的「受管制清单」意味著，今后外国无人机企业将无法获得FCC的批准，在美国销售新的无人机型号。该认定并不禁止进口、销售或使用任何此前已获得FCC授权的现有设备型号，也不影响此前已购买的无人机。