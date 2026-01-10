凯特44岁生日发布影片 回顾抗癌2年心路历程 强调大自然疗愈力量

英国凯特王妃周五（9日）迎来44岁生日，她在社交网站Instagram及X平台发布近2分钟的影片，分享在抗癌2年期间，如何从大自然中获得疗愈力量，让她满怀感恩，重新理解活著旳意义。

这段影片是凯特一年来分享《Mother Nature》（大自然母亲）影片系列的最终篇《冬天》，由英国影像创作者威尔沃尔（Will Warr）制作，拍摄于清晨的伯克郡乡间，靠近凯特位于温莎的住所，片中穿插多幕自然景观，凯特也入镜。

相关新闻：

凯特王妃与夏洛特公主合奏钢琴 圣诞特别节目中惊喜登场

亲念旁白 提到恐惧与泪水

凯特亲念旁白，回顾自己近2年的心路历程，提到恐惧、眼泪与修复的过程。她说：「即使在最寒冷、最黑暗的季节，冬天也能带给我们宁静、耐心与安静的思考。」她形容，当溪流放慢脚步，人们就能看见自己的倒影，「去发现内心最深处的自己」，也在万物的脉动低语中，重新与生命同频。

她接著说：「我不禁反思自己有多感激，因为我们体内的河流重新顺畅流动，恐惧被冲刷、被洁净，学会与眼泪和解，并重新发现活著的意义。」她也形容，大自然是安静的老师、温柔的声音，在记忆中引导人们走向疗愈。

强调从大自然身上学习

影片同步搭配她写的说明文字，写道：「《大自然母亲》系列是一段极为私人的创作反思，记录大自然如何帮助我疗愈。但这同时也是一个关于自然与创作，如何在集体疗愈过程中发挥力量的故事。」

她也强调，从大自然身上学习，让我们知道该往哪个方向努力，去打造一个更快乐、更健康的世界。

肯辛顿宫表示，整个《大自然母亲》系列影片以四季为主轴，每季发布一段影片，象征时间的推移，呈现人生历程中的美好与艰辛，也展现大自然如何陪伴人们成长。首段《春天》篇章，就是在去年心理健康宣导周期间推出。

前年确诊癌症 接受化疗

凯特于2024年1月接受重大腹部手术，随后确诊癌症，并接受预防性化疗。同年3月她透过影片，公开说明病情，9月宣布完成治疗，但也提醒外界，回归王室公务将是缓慢的过程。

去年1月，她证实病情已进入缓解期，同时要求公众持续给予理解与空间。

