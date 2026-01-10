超人漫画拍卖 | 1938年元祖级初版逾亿港元成交 刷新拍卖纪录

一本来自1938年的元祖级初版超人漫画《Action Comics No. 1》，周五（9日）在美国纽约曼哈顿拍卖，最终以1500万美元（约1亿1656万港元）天价成交。这本漫画曾是荷里活影星尼古拉斯基治（Nicolas Cage）的收藏品，但其后在家中失窃。这本初版超人漫画最新拍卖价，打破了1939年出版的首期《超人》（Superman no.1）原版漫画创下的912万美元（约7087万港元）成交纪录。

尼古拉斯基治曾拥有 但在家中失窃

今次拍卖由位于曼哈顿的Metropolis Collectibles/Comic Connect进行，该公司表示漫画书的拥有者和买家都希望保持匿名。

这本漫画在1938年出版时仅售10美分，是一本关于大多数现今鲜为人知角色的故事选集，讲述了超人出生在一个垂死星球的起源故事、他来到地球的旅程，以及他成年后决定「将他庞大的力量转化为有益于人类的历程」。

该书的出版标志著超级英雄类型漫画的开端。根据Metropolis Collectibles/Comic Connect主席祖尔佐洛（Vincent Zurzolo）的资料，仅有大约100本《Action Comics No. 1》流传。

漫画界圣杯 造就其他超级英雄

祖尔佐洛说：「这是漫画界的圣杯之一，没有超人和他的人气，就不会有蝙蝠侠或其他超级英雄漫画传奇。」

这本漫画书于2000年从尼古拉斯基治位于洛杉矶的家中被偷走，但于2011年被一名购买南加州旧储物柜物品的男子发现后寻回。最终该漫画于1996年以15万美元（116.56万港元），由尼古拉斯基治购回。6个月后，他以220万美元（1709.55万港元）在拍卖会上出售。

Metropolis Collectibles/Comic Connect行政总裁费什勒（Stephen Fishler）表示，这次失窃事件最终在提升漫画价值上扮演了重要角色，因为在那11年失踪期间，它的价值暴升。窃贼偷走它，却让尼古拉斯基大赚一笔。