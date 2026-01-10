特朗普再扬言对格陵兰采取行动 表明不能让俄罗斯或中国占领 　　

美国总统特朗普周五（9日）再次扬言要对格陵兰采取行动，「不管他们喜不喜欢」，还说如果不这么做，俄罗斯或中国就会占领格陵兰，指美国不会让中、俄成为其邻居。他并指出，中国和俄罗斯的军舰出现在格陵兰周边。丹麦首相弗雷德里克森则警告，入侵格陵兰将终结「一切」，也就是北约及二战后的安全架构。

丹麦警告破坏安全架构

特朗普当天下午在白宫与大型石油企业高管开会时重申，美国需要得到格陵兰岛；而现阶段他尚未考虑「购买」格陵兰岛的资金问题，他希望以「容易的方式」达成交易，但如果不行，就会以「强硬的方式」达成，暗示动用武力。

美国上周发动军事行动拘捕委内瑞拉领导人马杜罗，引发丹麦担忧作为丹麦自治领地的格陵兰可能会面临类似处境。特朗普先前多次表达希望接管格陵兰，近期受访时再度重申立场。

美政府正讨论各种选项

白宫表明，若美国取得格陵兰控制权，在北极地区就有更大的掌控力，确保中、俄无法持续在该地区进行侵扰行为；为此，特朗普政府正在讨论各种选项，包括潜在的购买方案，也不排除动用军队。

特朗普周五下午在白宫被媒体问及此事时表示，他现在还不会谈论要给格陵兰多少钱的问题，但强调，「目前我们一定会对格陵兰采取行动，不管他们喜不喜欢。如果我们不这么做，俄罗斯或中国就会接管格陵兰，而我们不会让俄罗斯或中国成为邻居。」

特朗普表示，他愿意谈成协议，用比较简单或友善的方式达成目的，但若不能用容易的方式来做，「我们就会用困难的方式」。

鲁比奥下周晤丹麦外相

他也不忘说，自己很喜欢丹麦。他说：「我得告诉你，我也是丹麦的粉丝。你知道，他们对我一直很好。但你知道，500年前他们有船停靠那里，并不代表他们拥有该片土地。」国务卿鲁比奥预计下周会见丹麦外相及格陵兰代表。

外媒报道，格陵兰位处俄罗斯和美国之间导弹最短飞行路线上，华府已在当地设有军事基地。随著极地冰层融化，新航道得以开辟，蕴藏尚未开采稀土资源的格陵兰可能发挥重要作用。

中俄船舰被指出现周边

对于美国「拥有」格陵兰的重要性，特朗普表示，「当我们拥有它时，我们就会保卫它」。他还说，自己喜欢中国也喜欢俄罗斯，和中、俄领导人都处得很好，但不希望这两国在格陵兰成为美国的邻居。他指出，目前格陵兰周边有俄罗斯、中国的军舰，还有俄罗斯潜艇。

美媒日前报道，根据美国国土安全部2025年11月公布的报告，2025年在阿拉斯加附近北极水域活动的中国军用和科学研究船只数量创下前所未有记录。另外，中俄军事合作在北极及其周边空域持续加深，这种合作不仅增强中国打击北美的能力，还增加了联合攻击的可能性。