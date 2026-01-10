生擒马杜罗 | 不愿中俄势力进入委内瑞拉 特朗普：美将决定哪些油企可投资

美军日前突袭委内瑞拉抓捕委国总统马杜罗并带往纽约受审，美国总统特朗普周五（9日）表明，若不这么做，中国或俄罗斯的势力「就已进入委内瑞拉」，美国不愿看到他们出现在那里，成为近邻；但他也说，美国开放出售石油给中、俄。不过，特朗普同时强调，美国政府将决定哪些油企获准在委内瑞拉投资，而根据美国与委方达成的最新安排，美国将精炼并出售至多5000万桶委内瑞拉原油。

委内瑞拉：与美启动「探索性外交」进程

马杜罗与中国、俄罗斯关系密切，他的政权遭到推翻后，目前由副手罗德里格斯担任委内瑞拉临时总统，并在美国主导下进行经济重建。而委内瑞拉外长希尔表示，委内瑞拉政府决定与美国政府启动「探索性外交」进程，推动恢复各自外交使团工作，制定共同关心的工作议程。美国国务院一支外交官代表团已抵达委内瑞拉首都加拉加斯，就2019年关闭大使馆以来的重启事宜进行评估。美国于2019年3月关闭驻委内瑞拉大使馆并撤离外交人员。

与此同时，委方将向美国派遣一支外交官代表团。罗德里格斯谴责美国「严重、犯罪、非法且不合法的攻击」，并誓言：「委内瑞拉将继续透过外交途径对抗这种侵略。」

特朗普表示，如果美国没有采取行动，「中国或俄罗斯就已进入委内瑞拉」，但美国不愿看到中、俄成为近邻。他说：「我已告诉中国，也告诉俄罗斯，我们和你们相处得很好，很喜欢你们，但我们不希望你们出现在那里。我们不能让中国或俄罗斯占据委内瑞拉。」

美官员抵加拉加斯评估重开使馆

不过，特朗普也表示，美国开放做生意，中国可以向美国购买想要的石油，俄罗斯也可以向美国取得所需要的石油。

分析人士指出，中国是委内瑞拉原油的最大买家，委国原油约占中国进口总量的4%，而2025年12月出货量估计平均超过每日60万桶。马杜罗下台后，委内瑞拉与美国已达成协议，将向美国出口价值高达20亿美元的委内瑞拉原油。

委内瑞拉拥有丰富的石油资源，特朗普先前已表明，美国庞大的石油公司将进入委内瑞拉投资。他周五在白宫与美国石油公司高层开会，讨论委内瑞拉石油产业计划。

特朗普告诉油企领袖，在马杜罗被捕后，哪些公司能在委内瑞拉营运，将由美国的政府，而非加拉加斯决定，

指石油公司将直接与美打交道

他指外国企业在马杜罗执政下没有任何实质保护，并说：「但现在你们有完全的安全保障，这是完全不同的委内瑞拉。我们将决定哪些石油公司要进军，我们会和这些公司达成协议。」

特朗普表示，石油公司将「直接与我们打交道」，暗示美国政府将试图将委内瑞拉完全排除在开采自身资源之外。

根据规划，美国石油企业在当地将投入至少1000亿美元（约7800亿港元），用于重建所需的产能与基础设施。

