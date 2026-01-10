伊朗示威｜流亡前王储号召上街 影响力受关注

伊朗经济恶化引发的示威越演越烈之际，流亡海外的前王储礼萨．巴列维（Reza Pahlavi）呼吁当地民众昨晚再上街头，外媒分析指，他的影响力将受考验，伊朗最高领袖哈梅内伊则面临严峻困境。

有美媒分析称，伊朗这次示威浪潮也代表首度考验着当地民众是否会受到流亡海外的反对派重要人物礼萨（已故前国王穆罕默德·巴列维之子）的影响。今次示威潮出现支持伊朗国王的呼声，这在过往可能会被判处死刑，但如今却凸显出民众对于伊朗经济困境的怒吼。

礼萨早前已呼吁伊朗民众周四晚间上街示威，并再次敦促民众当地昨晚8时上街抗议。他更呼吁欧洲各国领袖加入美国总统特朗普的行列，承诺「追究伊朗政权的责任」。

华盛顿近东政策研究所资深研究员戴格瑞斯表示：「改变抗议情势的是前王储礼萨的呼吁。」「从社交媒体的发文来看，伊朗民众显然已经行动，认真响应了抗议的号召，以推翻这个伊斯兰共和国。」