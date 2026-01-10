伊朗示威 | 人权组织指62死逾2300人被捕 特朗普再警告军事打击

伊朗周五深夜再度爆发新一波抗议行动，民众不顾当局实施网络封锁及血腥镇压，在德黑兰西北部地区集结示威。伊朗人权组织指，迄今为止，示威浪潮已造成至少62人死亡，另有超过2300人被捕。美国总统特朗普表示，伊朗已陷入「大麻烦」，并再次警告他可能下令进行军事打击，扬言：「你们最好别开枪，因为我们也会开枪。」

示威者高喊「哈梅内伊去死」

最新影片显示，在德黑兰的萨达塔巴德区，民众敲击锅碗高喊反政府口号，包括「打倒最高领袖哈梅内伊」，同时有许多汽车按喇叭表达支持。有数百人在德黑兰游行，其中一女子大喊：「哈梅内伊去死」，其他口号还包括支持1979年被推翻君主制的口号。

社交媒体上流传的画面显示，德黑兰其他地区也出现类似抗议活动。设于伊朗境外的波斯语电视频道影片显示，东部城市麦什赫德、北部的大不里士，以及圣城科姆均见大批民众参与示威活动。

杜拜与伊朗至少17班机取消

杜拜机场网站显示，至少有17班杜拜与伊朗之间的航班取消。

伊朗人权组织HRANA指，自12月28日示威开始以来，已有至少62人死亡，其中包括14名安全部队人员和48名抗议者。

特朗普周五指出，面临大规模抗议的伊朗已陷入「大麻烦」，并再次警告他可能下令进行军事打击。

特朗普：我们也会开枪

特朗普说：「伊朗麻烦大了。在我看来，人民正在接管一些城市，就在几周前，没有人认为这种情况真的可能发生。」

当被问及对伊朗领导人要说甚么时，特朗普说：「你们最好别开枪，因为我们也会开枪。如果他们像过去一样开始杀人，我们就会介入，这不代表要落地，但要狠狠地打他们痛处。」

在霍士新闻的访谈中，特朗普甚至暗示86岁的哈梅内伊可能正考虑离开伊朗，「他想去某个地方」。

然而，特朗普表明，他不倾向会见驻美前王储、前伊朗国王巴列维之子礼萨，这显示他打算先观察危机的发展，再决定支持反对派领袖。

伊朗最高领袖誓言不退让

伊朗最高领袖哈梅内伊在电视演说中誓言不退让，指控示威者代表海外及美国的反对派团体行事，检察官甚至威胁，破坏行为或与安全部队发生冲突者将面临死

刑。

伊朗驻联合国大使指责华盛顿「破坏稳定」，并指责其将和平抗议转变为暴力、颠覆行为。

伊朗资讯与通讯科技部表示，关闭网络的决定是「由有关安全部门在该国当前情况下做出的」。

英法德领导人促克制

法国、英国和德国领导人发表联合声明，谴责有抗议者被杀害，并敦促伊朗当局克制。

联合国发言人杜贾里克表示，联合国对这场示威浪潮有生命损失感到非常震惊，指世界任何地方的人都有和平示威的权利，政府有责任保护这项权利，并确保该权利被尊重。