生擒马杜罗｜特朗普：取消次轮对委军事行动 称关系改善 美军扣押运油轮增至五艘

即时国际
更新时间：08:15 2026-01-10 HKT
发布时间：08:15 2026-01-10 HKT

美国总统特朗普周五（9日）在社交平台宣布，决定取消针对委内瑞拉的第二轮军事行动。他表示，由于委内瑞拉正与美方紧密合作重建能源基建，加上大批政治犯获释，两国合作关系已见改善，认为目前无必要发动进一步军事打击。

晤能源巨头商修复基建 下周会晤马查多

特朗普同日与多家主要能源公司高层会晤，商讨修复委内瑞拉遭受重创的石油及天然气设施。据悉，修复工程涉及巨额资金，特朗普预期短期内可就筹资及重建达成协议。此外，他在接受霍士新闻访问时透露，计划于下周会晤委内瑞拉反对派领袖马查多（María Corina Machado）。特朗普此前曾质疑马查多非适当领导人选，此次会晤被视为向反对派释出认可信号。

美军加勒比海扣押运油轮「奥利娜」号

军事行动虽暂缓，但经济制裁及海上封锁持续升温。美军南方司令部公布，周五黎明前在加勒比海扣押运油轮「奥利娜」号（Olina），这是美方近数周内扣押的第五艘运油轮。

国土安全部长诺姆指，该轮属怀疑运载禁运石油的「影子船队」成员。据《华尔街日报》报道，「奥利娜」号原名「米纳瓦M」号（Minerva M），曾因运载俄罗斯石油而名列美方制裁名单。

代总统：委国从未被征服

在委内瑞拉首都加拉加斯，当局周四为美军突袭行动中丧生的军方人员举行悼念仪式。获马杜罗指派为临时代理总统的罗德里格斯（Jorge Rodríguez）强硬回应特朗普的「接管论」，强调委国从未被征服。

同日，罗德里格斯会见中国驻委内瑞拉大使蓝虎。她感谢中方对美国强行抓捕马杜罗夫妇及侵略行径的谴责，并对中方维护多边体系的坚定立场表示赞赏。

 

