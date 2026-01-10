明州ICE击毙女子 涉案警员手机影片曝光 连开三枪辱骂「婊子」

美国明尼苏达州ICE探员在执法期间开枪击毙37岁女子古德（Renee Good），保守派新闻网站「Alpha News」获得并公开了一段由涉案探员罗斯（Jonathan Ross）亲自拍摄的手机录像，从其第一身视角还原案发前的关键时刻。

探员辱骂死者 片段录下最后对话

这段长约47秒的片段显示，探员罗斯走向死者的红色七人车拍摄车牌，当时古德坐在驾驶席，表现冷静并对罗斯说：「没关系，老兄，我没生你的气。」但罗斯没有回应，继续往车子后方走去，此时车上的乘客、古德的妻子贝卡（Becca Good）对罗斯说：「（除下你的面罩）让我看看你的面」。

然后，贝卡下车，在车外与罗斯交涉，强调自己是美国公民，并举起手机录影罗斯，说：「我们不会每天早上都换车牌......你待会跟我们谈话时，车牌号码依然会是这个。」

贝卡续说：「你（罗斯）想跟我们打架？你想跟我们打架？我说你还是先去吃午饭吧，大块头。」她其后试图回到车上，但因车门已上锁而不果。

就这这千钓一发间，另一名探员突然大声喝令古德「下车」，现场气氛马上转趋紧张。片段录得古德向右转动方向盘，试图从探员罗斯身旁的空隙驶离。此时罗斯发出「哇」一声，随即传出三声枪响。

由于手机镜头此时突然向上移动，只拍到天空，因此无法拍下枪击过程，也无法确定古德的车有否撞到罗斯。

很快，手机镜头再次对准古德的车，拍到她的七人车失控撞向路边车辆，随后一把疑似罗斯的男声在镜头外辱骂：「该死的婊子」。

万斯发文力撑「自卫说」

片段公开后，美国副总统万斯迅速于社交平台转发，并坚称影片支持其「自卫说」。万斯写道：「传媒对这名无辜执法人员的谎言令人作呕，你们都应该感到羞耻。」他此前在简报会上形容这是一场「Renee自取灭亡的悲剧」，并指责死者受「左翼意识形态洗脑」，故意加速冲向探员。

然而，多名法律专家及明尼阿波利斯市长弗雷则持相反意见。弗雷斥责联邦政府的定性是「垃圾」，指影片清晰显示死者正试图转向避开。

女死者曾于海军服役

片段中亦透露了死者的背景。古德在交涉期间曾向探员表示，古德是美国公民且曾于海军服役（Navy veteran）。美媒报道，37岁的古德是一名获奖诗人，育有三名年幼子女（分别为15、12及6岁），其第二任丈夫已于2023年去世。

目前，联邦调查局（FBI）已收回该案的证据调查权，拒绝与明尼苏达州刑事局（BCA）共同调查，此举引发地方政府强烈不满。