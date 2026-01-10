明州ICE击毙女子 涉案警员手机影片曝光 连开三枪有人骂「婊子」

美国明尼苏达州ICE探员在执法期间开枪击毙37岁女子Renee Good，保守派新闻网站「Alpha News」公开了一段由涉案探员Jonathan Ross亲自拍摄的手机录像，从其第一身视角还原案发前的关键时刻。片段显示，死者在开车驶离前曾特意转动方向盘，疑似尝试绕过探员而非正面冲撞，这与白宫此前指控其「蓄意谋杀」及「国内恐怖主义」的说法出现明显落差。

探员辱骂死者 片段录下最后对话

这段长约47秒的片段显示，探员Ross走向死者的红色七人车拍摄车牌，当时Renee Good坐在驾驶席，表现冷静并对探员说：「没关系，老兄，我没生你的气。」其妻子Becca则在车外与探员交涉，强调自己是美国公民，并讽刺探员「去吃午餐吧，大块头」。

随后，另一名探员大声喝令Renee「下车」，现场气氛转趋紧张。片段录得Renee向右转动方向盘，试图从探员Ross身旁的空隙驶离。此时Ross发出「哇」一声，随即传出三声枪响。在七人车中弹失控撞向路边车辆后，一把疑似Ross的男声在镜头外辱骂死者为「该死的婊子」。

万斯发文力撑「自卫说」

片段公开后，美国副总统万斯迅速于社交平台转发，并坚称影片支持其「自卫说」。万斯写道：「传媒对这名无辜执法人员的谎言令人作呕，你们都应该感到羞耻。」他此前在简报会上形容这是一场「Renee自取灭亡的悲剧」，并指责死者受「左翼意识形态洗脑」，故意加速冲向探员。

然而，多名法律专家及明尼阿波利斯市长Jacob Frey则持相反意见。Frey斥责联邦政府的定性是「垃圾」，指影片清晰显示死者正试图转向避开。

女死者曾于海军服役

片段中亦透露了死者的背景。Becca在交涉期间曾向探员表示，Renee是美国公民且曾于海军服役（Navy veteran）。据悉，37岁的Renee是一名获奖诗人，育有三名年幼子女（分别为15、12及6岁），其第二任丈夫已于2023年去世。

目前，联邦调查局（FBI）已收回该案的证据调查权，拒绝与明尼苏达州刑事局（BCA）共同调查，此举引发地方政府强烈不满。