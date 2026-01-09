Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

游日注意︱周六起三日假期 北海道至九州或现强降雪与强风

即时国际
更新时间：22:28 2026-01-09 HKT
发布时间：22:28 2026-01-09 HKT

日本周六（10日）开始3连休，日本气象厅警告，北海道至九州地区恐迎来强降雪与强风，部分地区恐短时间内累积超厚积雪，影响交通。

中央社引述NHK报道，日本气象厅指出，低气压周六将迅速发展并朝日本海北部移动，日本海一侧的地区将出现暴风雪等恶劣天气。北陆、中国地方最大风速预估达每秒23米，新潟县、九州北部及山口县约每秒20米，瞬间最大风速恐达30至35米，部分海域将出现巨浪。

北海道或有强降雪

11日至12日冬季型气压进一步增强，极强寒流进入日本上空，许多地区将出现大雪，部分地区可能因强风形成猛烈暴风雪，能见度急速下降。

降雪量方面，10日傍晚至11日傍晚的24小时内，东北地区的日本海侧山区恐达100厘米，北陆及中国地方约50厘米；11日傍晚至12日傍晚的24小时内，东北地区的日本海侧可能再降100厘米，新潟县约70厘米。

不排除航班出现延误或停飞

气象厅指出，日本海侧平地可能出现大雪，太平洋侧部分地区也可能出现积雪。

交通方面，JR各公司表示，新干线10日原则上正常运行，但秋田新干线11日至12日可能出现误点或停驶。航空方面，截至今天傍晚尚未出现明天航班取消情况，但不排除之后因天候恶化出现延误或停飞。高速公路方面也警告，11日以后，北海道及本州的日本海侧可能实施交通管制。

气象厅提醒，这次寒流强度极高且范围广，平时少雪的近畿、四国、九州等地也可能出现积雪。

暴风雪地区避免不必要外出

专家指出，由于天气可能因为猛烈暴风雪而急速恶化，在预计会出现暴风雪的地区，应该避免不必要的外出，以防汽车抛锚。如果不得不外出，应该提前加满油，并准备防寒衣物、睡袋，以及行动电源。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港铁老翁争位施袭｜据悉老翁事隔5日终落网 涉「兜锤窝面」打女乘客惹众怒
01:41
港铁老翁争位施袭｜72岁翁事隔5日终落网 涉「兜锤窝面」打女乘客惹众怒
突发
4小时前
内地攻港面店推$22超值早餐 食齐粥+蒸包+油炸鬼 网民：吃到深圳价！
内地攻港面店推$22超值早餐 有齐粥+蒸包+油炸鬼！网民：吃到深圳价
饮食
10小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
10小时前
连锁酒楼长者优惠2026！早茶点心孖宝$20.8／煲仔饭$18.8
连锁酒楼长者优惠2026！早茶点心孖宝$20.8／煲仔饭$18.8
饮食
8小时前
《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？
《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？
影视圈
3小时前
天王秘恋一年无预警宣布结婚！甜美新婚妻身份大起底 旧爱曾爆分手涉第三者
天王秘恋一年无预警宣布结婚！甜美新婚妻身份大起底 旧爱曾爆分手涉第三者
影视圈
5小时前
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
影视圈
12小时前
方媛揭秘天王家庭日常 泄跑马地3千呎豪宅内部 郭富城甘做「女儿奴」互动画面曝光
方媛揭秘天王家庭日常 泄跑马地3千呎豪宅内部 郭富城甘做「女儿奴」互动画面曝光
影视圈
6小时前
陈志被捕︱网传妻子夸张炫富 巨宅鱼缸养鲨鱼女儿弹天价钢琴
陈志被捕︱网传妻子夸张炫富 巨宅鱼缸养鲨鱼女儿弹天价钢琴
即时中国
4小时前
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
饮食
12小时前