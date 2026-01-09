游日注意︱周六起三日假期 北海道至九州或现强降雪与强风

日本周六（10日）开始3连休，日本气象厅警告，北海道至九州地区恐迎来强降雪与强风，部分地区恐短时间内累积超厚积雪，影响交通。



中央社引述NHK报道，日本气象厅指出，低气压周六将迅速发展并朝日本海北部移动，日本海一侧的地区将出现暴风雪等恶劣天气。北陆、中国地方最大风速预估达每秒23米，新潟县、九州北部及山口县约每秒20米，瞬间最大风速恐达30至35米，部分海域将出现巨浪。

北海道或有强降雪

11日至12日冬季型气压进一步增强，极强寒流进入日本上空，许多地区将出现大雪，部分地区可能因强风形成猛烈暴风雪，能见度急速下降。



降雪量方面，10日傍晚至11日傍晚的24小时内，东北地区的日本海侧山区恐达100厘米，北陆及中国地方约50厘米；11日傍晚至12日傍晚的24小时内，东北地区的日本海侧可能再降100厘米，新潟县约70厘米。

不排除航班出现延误或停飞

气象厅指出，日本海侧平地可能出现大雪，太平洋侧部分地区也可能出现积雪。



交通方面，JR各公司表示，新干线10日原则上正常运行，但秋田新干线11日至12日可能出现误点或停驶。航空方面，截至今天傍晚尚未出现明天航班取消情况，但不排除之后因天候恶化出现延误或停飞。高速公路方面也警告，11日以后，北海道及本州的日本海侧可能实施交通管制。



气象厅提醒，这次寒流强度极高且范围广，平时少雪的近畿、四国、九州等地也可能出现积雪。

暴风雪地区避免不必要外出

专家指出，由于天气可能因为猛烈暴风雪而急速恶化，在预计会出现暴风雪的地区，应该避免不必要的外出，以防汽车抛锚。如果不得不外出，应该提前加满油，并准备防寒衣物、睡袋，以及行动电源。