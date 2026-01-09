日本樱花︱民间预测今年花期 或于3月21日从东京开始

虽然日本近日多地受严寒影响，但有民间气象公司已率先公布「染井吉野樱」（ソメイヨシノ，简称吉野樱）的开花日期预测，让一众打算今年到日本追樱的游客作参考。

染井吉野樱（ソメイヨシノ，简称吉野樱）是日本最常见的樱花。公司Weathernews（千叶市）周四（8日）公布，今年吉野樱的开花预计将于3月21日从东京都中心地区开始绽放。

西日本到东日本的开花时间与常年大致相当，各地樱花之后会于4月初陆续开放。北日本则较常年偏早，预计4月上旬在东北地区开始绽放，樱花前线在下旬将登陆北海道。

该公司称，今年冬季呈现周期性的冬季型气压形势，或使樱花芽在寒冷中苏醒并开始生长，在以东日本和北日本为中心的地区推进。预计北日本4月气温高于常年，晴天增多，因此开花有望提前。

根据预测，在东京都中心地区开花之后，3月22日轮到横滨市，23日则是甲府市、岐阜市、名古屋市、福冈市和熊本市。京都市、大阪市等地为27日。北海道带广市的虾夷山樱预计在4月28日开放。