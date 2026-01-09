Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普关税｜美最高法院完成周五披露意见工作 无公布「对等关税」裁决

即时国际
更新时间：23:17 2026-01-09 HKT
发布时间：16:31 2026-01-09 HKT

美国最高法院完成周五披露意见工作，但无公布对特朗普「全球对等关税」的裁判结果。

美国最高法院日程表显示，指定当地时间周五为「意见发布日」，意味着当日成为特朗普关税案宣判的最早时间点，外界关注可能针对华府的「全球对等关税」政策是否合法作出裁决。

美最高法院一般不会提前透露将宣布哪些裁决，这次也仅表示大法官将于华盛顿时间周五早上10时（香港时间晚上11时）开庭，并公布已准备好的判决书。

若最高法院裁定美关税政策违法，将对特朗普政府的核心经济政策造成重大打击，华府甚至可能须退还已征收的关税，金额估计逾1335亿美元（10395亿港元）。

特朗普关税裁决备受关注。 路透社
特朗普关税裁决备受关注。 路透社

裁决核心锁定紧急权力

这项裁决的核心聚焦两大议题：第一，特朗普政府引用《国际紧急经济权力法》（IEEPA）征收关税是否越权，法院需厘清行政部门是否有权以此法律手段课税；第二，若这项作法不被认可，美国政府是否要向那些已经缴纳关税的进口商进行退赔。不过最终裁决也可能介于两者之间。

预测平台Kalshi称，法院支持现行关税手段的机率仅约28%。不过即使败诉，白宫仍有其他政策工具可用来实施关税，且不用援引该法案的紧急权力。

上千间企业发起诉讼

路透社统计，依美国海关（CBP）资料，截至2025年12月14日，「面临退还风险」的IEEPA关税超过1335亿美元。

根据彭博，目前已有超过1000间企业针对关税问题对特朗普政府发起诉讼法律战，并要求退款。

特朗普关税案的争议核心在于前总统依据1977年的《国际紧急经济权力法》（IEEPA）对部分国家进口商品征收关税的合法性。该法律原本用于应对国家紧急状态，但特朗普却以其应对贸易逆差和防止芬太尼等非法药物流入美国为由大举提升关税。

