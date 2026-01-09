生擒马杜罗︱特朗普下周或见诺贝尔和平奖得主马查多

美国总统特朗普表示，下周有机会与委内瑞拉反对派领袖、诺贝尔和平奖得主马查多（María Corina Machado）在会面。特朗普称，对方将于下周访问华盛顿，自己「很期待与她见面」。

将是马查多获奖以来两人首次会晤。美联社

特朗普于美东时间周四（1月8日）接受美国霍士新闻频道（Fox News）访问时说：「我听说她下周某个时候来，我很期待与她打个招呼。」当被问及若马查多将诺贝尔和平奖颁给他，他会否接受时，特朗普说道「我听说她想这么做，那将是莫大的荣幸」。

这将是马查多自去年10月获颁诺贝尔和平奖以来，两人首次会晤。她在委内瑞拉政坛长期批评现政权，也是主张恢复民主选举及削弱军方势力的主要人物之一。

特朗普在访问中谈及委内瑞拉局势时强调，该国「需要时间重建」，目前「根本没有条件举行选举」。他指出：「我们必须帮助他们重建国家。现阶段，他们甚至不知道该如何举行选举。」

尽管外界一直关注特朗普与马查多的互动是否意味美国会重新调整对委政策，但特朗普早前曾否认有意协助马查多上台，称「她在委内瑞拉国内既没有足够支持，也缺乏尊重」。外界预料，双方会面或将聚焦于该国民主重建及美委关系的未来方向。

