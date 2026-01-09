李在明访华后下周奈良晤高市  外交部：不评论韩日间的事

刚结束访华的韩国总统李在明下周二将访问日本，并专程前往日本首相高市早苗的故乡奈良，与对方会谈。正值中日关系紧张，韩国在中日博弈中的立场与外交战略备受关注。韩国总统青瓦台表示，此次会谈将尽量回避敏感议题，把重点放在「地方均衡发展」领域的合作上。中国外交部发言人毛宁9日回应说，不评论韩日间的事，强调国与国之间的交往应当有利于维护地区的和平稳定。



韩联社报道，应高市的邀请，李在明将于13日至14日访日，是两国领导人两个半月内再度会面。韩国国家安保室长魏圣洛表示，不排除就中国对日本的出口管制问题进行讨论；同时韩方希望透过这次会议，为两国在人道主义上就历史问题创造合作机会。



日本官房长官木原稔则说：「期待此访成为旨在面向未来稳定发展日韩关系的重要沟通机会」，又说「当前的战略环境下，日韩和日韩美合作的重要性进一步增强。」



高市去年11月在国会答辩时称「台湾有事」可能构成「存亡危机事态」导致中日关系恶化，在此情况下李在明本月4日至7日刚刚对中国进行了国事访问。国家主席习近平在会晤中强调「（中韩）两国应站在历史正确的一边」。韩联社引述青瓦台内部认为，李在明在此次访日期间直接就上述敏感议题表态的可能性不大。相比选边站队，韩方更可能采取平衡外交策略，以最大维护国家利益。



对于李在明将访日本，中国外交部发言人毛宁9日回应说：「韩国总统李在明访问日本，这是韩日之间的事情，我不作评论。我想说的是，国与国之间的交往应当有利于维护地区的和平稳定。」