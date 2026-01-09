Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李在明访华后下周奈良晤高市  外交部：不评论韩日间的事

即时国际
更新时间：15:30 2026-01-09 HKT
发布时间：15:30 2026-01-09 HKT

刚结束访华的韩国总统李在明下周二将访问日本，并专程前往日本首相高市早苗的故乡奈良，与对方会谈。正值中日关系紧张，韩国在中日博弈中的立场与外交战略备受关注。韩国总统青瓦台表示，此次会谈将尽量回避敏感议题，把重点放在「地方均衡发展」领域的合作上。中国外交部发言人毛宁9日回应说，不评论韩日间的事，强调国与国之间的交往应当有利于维护地区的和平稳定。

韩联社报道，应高市的邀请，李在明将于13日至14日访日，是两国领导人两个半月内再度会面。韩国国家安保室长魏圣洛表示，不排除就中国对日本的出口管制问题进行讨论；同时韩方希望透过这次会议，为两国在人道主义上就历史问题创造合作机会。

日本官房长官木原稔则说：「期待此访成为旨在面向未来稳定发展日韩关系的重要沟通机会」，又说「当前的战略环境下，日韩和日韩美合作的重要性进一步增强。」

高市去年11月在国会答辩时称「台湾有事」可能构成「存亡危机事态」导致中日关系恶化，在此情况下李在明本月4日至7日刚刚对中国进行了国事访问。国家主席习近平在会晤中强调「（中韩）两国应站在历史正确的一边」。韩联社引述青瓦台内部认为，李在明在此次访日期间直接就上述敏感议题表态的可能性不大。相比选边站队，韩方更可能采取平衡外交策略，以最大维护国家利益。

对于李在明将访日本，中国外交部发言人毛宁9日回应说：「韩国总统李在明访问日本，这是韩日之间的事情，我不作评论。我想说的是，国与国之间的交往应当有利于维护地区的和平稳定。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
71岁「TVB富贵绿叶」身形再度暴瘦惹人忧 曾自爆与子疏离惨被嫌弃？
71岁「TVB富贵绿叶」身形再度暴瘦惹人忧 曾自爆与子疏离惨被嫌弃？
影视圈
8小时前
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
影视圈
6小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
4小时前
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
影视圈
21小时前
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
2026-01-08 10:00 HKT
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
影视圈
18小时前
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
饮食
6小时前
内地攻港面店推$22超值早餐 食齐粥+蒸包+油炸鬼 网民：吃到深圳价！
内地攻港面店推$22超值早餐 有齐粥+蒸包+油炸鬼！网民：吃到深圳价
饮食
4小时前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
2026-01-08 14:40 HKT
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
2026-01-07 16:37 HKT