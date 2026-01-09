Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中韩关系︱李在明下周访日 与高市早苗会晤

即时国际
更新时间：15:30 2026-01-09 HKT
发布时间：15:30 2026-01-09 HKT

南韩总统李在明周三（7日）结束访华之旅。今日（9日），日韩两国政府亦宣布，李在明将于下周二至三（13日至14日）访问日本奈良县。日本共同社报道，李在明计划13日与日本首相高市早苗举行首脑会谈并共进晚餐。这是日韩首脑互访「穿梭外交」的一环，李在明将继去年8月之后再次访日。

日本官房长官木原稔在记者会上表示，「期待此访成为旨在面向未来稳定发展日韩关系的重要沟通机会。」木原强调，「当前的战略环境下，日韩和日韩美合作的重要性进一步增强。」

南韩总统府称「将巩固面向未来稳定发展韩日关系的基调」，表示除国际局势外，还将就「经济、社会、文化等直接关系到市民生活的领域加强协作」进行协商。

据报道，两国首脑将于14日上午共同出席亲善活动，下午李在明将启程回国。去年10月高市在韩国庆州与李在明会谈，同年11月两人在访问地南非会晤，反复开展首脑间对话。

对于李在明访华后不久就访日，中国外交部发言人毛宁今日表示，李在明访问日本是韩日之间的事情，不作评论。毛宁强调，国与国之间的交往应当有利于维护地区的和平稳定。

