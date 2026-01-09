Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金正恩生日送普京大礼 表明北韩无条件支持俄所有政策

更新时间：14:28 2026-01-09 HKT
发布时间：14:28 2026-01-09 HKT

北韩官方朝中社周五（9日）报道，国务委员会委员长金正恩于周四（8日）生日当天向俄罗斯总统普京复信，表明将无条件尊重并支持普京的所有政策和决定。

金正恩在信中表示，他将与普京之间的亲密关系视为「最珍贵、最值得自豪的财富」。他强调，朝俄两国的紧密合作，今后将继续按照全面战略伙伴关系的精神推进，符合双方的战略利益以及两国人民的志向与愿望。

金正恩表明，将无条件尊重并支持普京的所有政策和决定。法新社
外界推测普京可能先向金正恩发送生日贺电。路透社
朝俄签署了战略及伙伴关系合作协定。美联社
普京或先贺金正恩生日

由于这封信函为回信性质，外界推测普京可能先向金正恩发送贺电，但北韩官方媒体并未公开相关内容。考虑到金正恩回信的日期为8日，而当天被外界普遍视为其生日，普京很可能借此向其表达生日祝贺。此前，金正恩也曾于去年10月普京生日之际向其发送贺电。

外界普遍认为，金正恩出生于1984年1月8日，但北韩从未正式公布他的出生日期。

据南韩和西方情报机构称，随著莫斯科继续推进其对乌克兰近4年的军事行动，北韩已向俄罗斯派遣了数千名士兵，助俄作战。

