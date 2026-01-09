Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英国中学前校长士巴拿殴伤「情敌」副校长 内幕：二人搭上同一女教师

即时国际
更新时间：16:43 2026-01-09 HKT
发布时间：15:51 2026-01-09 HKT

英国南威尔斯发生一宗让人惊讶的校园丑闻，当地一间天主教中学的前校长因得知自己的情妇搭上该校副校长，愤而用板手（香港俗称士巴拿）打伤「情敌」。

校长持扳手从副校长背后突袭

事件发生于2025年3月，地点是南威尔斯托巴特港（Port Talbot）的圣若瑟天主教中学暨六年级中心（St Joseph’s Catholic School and Sixth Form Centre）。据英国《镜报》近日报道，当时副校长派克（Richard Pyke）正坐在办公室椅上，背对54岁前校长费顿（Anthony John Felton）时突遭攻击。法院指，事发前两人关系友好，均是学校资深教职员。

相关阅读：戴卓尔夫人百岁冥寿 新书爆料她曾有2段婚外情

竟因情妇吃醋动手

调查显示，费顿早前与一名年轻女教师发展婚外情，并在交往期间育有一子。然而，该名女教师其后在一次学校前往波兰奥斯威辛（Auschwitz）的旅行后，与副校长暗中交往。费顿得知后情绪失控，愤而持扳手行凶。  

费顿的妻子玛丽亚（Maria）同样在校任教，事前对丈夫与同事的婚外情毫不知情。案件审理后，法庭裁定费顿意图造成严重身体伤害罪成，判监2年4个月。他实际服刑约5个月，去年夏季获早释，须佩戴电子手环并遵守禁制令，不得与派克接触。  
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
71岁「TVB富贵绿叶」身形再度暴瘦惹人忧 曾自爆与子疏离惨被嫌弃？
71岁「TVB富贵绿叶」身形再度暴瘦惹人忧 曾自爆与子疏离惨被嫌弃？
影视圈
8小时前
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
影视圈
6小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
4小时前
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
影视圈
21小时前
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
2026-01-08 10:00 HKT
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
影视圈
18小时前
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
饮食
6小时前
内地攻港面店推$22超值早餐 食齐粥+蒸包+油炸鬼 网民：吃到深圳价！
内地攻港面店推$22超值早餐 有齐粥+蒸包+油炸鬼！网民：吃到深圳价
饮食
4小时前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
2026-01-08 14:40 HKT
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
2026-01-07 16:37 HKT