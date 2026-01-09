英国中学前校长士巴拿殴伤「情敌」副校长 内幕：二人搭上同一女教师
发布时间：15:51 2026-01-09 HKT
英国南威尔斯发生一宗让人惊讶的校园丑闻，当地一间天主教中学的前校长因得知自己的情妇搭上该校副校长，愤而用板手（香港俗称士巴拿）打伤「情敌」。
校长持扳手从副校长背后突袭
事件发生于2025年3月，地点是南威尔斯托巴特港（Port Talbot）的圣若瑟天主教中学暨六年级中心（St Joseph’s Catholic School and Sixth Form Centre）。据英国《镜报》近日报道，当时副校长派克（Richard Pyke）正坐在办公室椅上，背对54岁前校长费顿（Anthony John Felton）时突遭攻击。法院指，事发前两人关系友好，均是学校资深教职员。
竟因情妇吃醋动手
调查显示，费顿早前与一名年轻女教师发展婚外情，并在交往期间育有一子。然而，该名女教师其后在一次学校前往波兰奥斯威辛（Auschwitz）的旅行后，与副校长暗中交往。费顿得知后情绪失控，愤而持扳手行凶。
费顿的妻子玛丽亚（Maria）同样在校任教，事前对丈夫与同事的婚外情毫不知情。案件审理后，法庭裁定费顿意图造成严重身体伤害罪成，判监2年4个月。他实际服刑约5个月，去年夏季获早释，须佩戴电子手环并遵守禁制令，不得与派克接触。
