曼谷郑王庙 | 摄影师赶游客惹争议 当局拟执行礼仪训练整顿

即时国际
更新时间：14:07 2026-01-09 HKT
发布时间：14:07 2026-01-09 HKT

泰国知名旅游景点曼谷郑王庙（Wat Arun）最近成为焦点，因有部分摄影师遭指控，为付费游客取景，而驱赶其他游客，引发争议。郑王庙对此道歉，并要求在寺庙内提供服务的摄影师须先接受行为与礼仪训练才能执业。而相关训练将由警方和区公所负责。

郑王庙位于曼谷昭披耶河畔（Chao Phraya），吸引许多外国游客前往「打卡」，他们会换上华丽的传统服饰，由专业摄影师拍照纪念。

郑王庙有部分摄影师遭指控，为付费游客取景，而驱赶其他游客，引发争议。郑王庙fb
日落下的郑王庙美景怡人。路透社
为自家客户拍摄驱赶他人

不过，泰国娱乐公司Be On Cloud行政总裁克里沙达（Krisda Pond Witthayakhajorndet）日前在社交平台X发文指出，他在郑王庙目睹多名疑似与泰式服装租借业者合作的摄影师，频频要求外国游客离开拍照区域，以便为自家客户拍照。这样的行为导致许多游客感到困惑与不满，他批评这些人将公共空间视为私人场域，并呼吁应改善，避免损害国家形象。

《曼谷邮报》报道，该文章引发广泛关注后，泰国警方与相关部门随即作出回应。观光警察局长萨克西拉（Saksira Phueak-um）下令加强现场巡查，并指示警员在必要时立即介入处理，以防止此问题扩大而影响旅游业。

观光警现场巡查 心要时介入

郑王庙周三（7日）晚则透过官方facebook发声明致歉，并指在寺庙内提供摄影服务的摄影师，均隶属于泰式服装租赁店，他们必须接受符合寺庙规定的行为与礼仪训练，才能继续执业。

《曼谷邮报》指出，相关训练将由地方警察、观光警察及区公所共同参与执行，目标是维护寺庙的秩序和礼仪。

