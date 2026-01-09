Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西澳海岸发现人头遗骸 疑为元旦浮潜失踪台男 附近多鲨鱼出没

即时国际
更新时间：13:47 2026-01-09 HKT
发布时间：13:47 2026-01-09 HKT

一名台湾男子今年元旦在西澳莱奇角（Ledge Point）与其他3名同伴失联，当时他们正准备浮潜捉小龙虾，因同伴自行搜寻未果，在当天下午报警，随后警方采取大规模搜救行动。直至本周二（6日）早上7时，有当地居民报警，表示在围栏礁海滩（Fence Reef Beach）散步时发现可疑遗骸，警方目前正进一步调查，相信属于失踪台男。据报遗骸是一个人头。

与3同伴捉小龙虾失联

澳洲传媒报道，失踪者为32岁的古姓男子（Wen “Walter” Ren Gu），元旦当天在沿海小镇附近的水域浮潜，其后失联。警方接报后展开大规模搜救行动，动用了无人机、直升机、船只和潜水员。然而，他们的搜寻最终一无所获。

失踪台男疑命丧鲨口。FB
失踪台男疑命丧鲨口。FB
失踪台男在浮潜捉小龙虾时失踪。FB
失踪台男在浮潜捉小龙虾时失踪。FB

西澳警方发言人表示，6日发现的遗骸正式身份确认尚未完成，但相信死者是1名32岁的男子，于2026年1月1日失踪。鉴于发现人类头颅，以及发现头颅的地点，不排除与鲨鱼有关。

涉事海域常见大白鲨及公牛鲨

西澳是出了名的鲨鱼出没地区。根据国际鲨鱼攻击档案的最新报告，澳洲的鲨鱼咬伤和致死报告数量通常位居全球第2。

已知会咬伤人类的13种鲨鱼中，所有种类在澳洲水域都有分布，其中大白鲨和公牛鲨尤其常见。

大白鲨在澳洲大陆西南和东南沿海形成了2个重叠的种群，每个种群都只有几百条成年个体，与牠们的历史数量相比已大幅减少。不过，鲨鱼攻击极为罕见。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
影视圈
15小时前
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
影视圈
18小时前
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
2026-01-08 10:00 HKT
71岁TVB「亿万绿叶」健康亮红灯？身形再度暴瘦惹人忧 吸金力惊人仍被儿子疏离嫌弃
71岁TVB「亿万绿叶」健康亮红灯？身形再度暴瘦惹人忧 吸金力惊人仍被儿子疏离嫌弃
影视圈
5小时前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
23小时前
韩国飞香港一载客284人客机飞行途中机舱内起火。 韩亚航空FB
韩亚航空惊魂｜飞香港载284人客机舱内起火 因「尿袋」自燃惹祸
即时国际
5小时前
传特朗普政府研向格陵兰居民派钱　每人最多10万美元换加入美国
00:57
传特朗普政府研向格陵兰居民派钱　每人最多10万美元换加入美国
即时国际
4小时前
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
时尚购物
21小时前
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
饮食
3小时前
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
2026-01-07 16:37 HKT