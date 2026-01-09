西澳海岸发现人头遗骸 疑为元旦浮潜失踪台男 附近多鲨鱼出没
一名台湾男子今年元旦在西澳莱奇角（Ledge Point）与其他3名同伴失联，当时他们正准备浮潜捉小龙虾，因同伴自行搜寻未果，在当天下午报警，随后警方采取大规模搜救行动。直至本周二（6日）早上7时，有当地居民报警，表示在围栏礁海滩（Fence Reef Beach）散步时发现可疑遗骸，警方目前正进一步调查，相信属于失踪台男。据报遗骸是一个人头。
与3同伴捉小龙虾失联
澳洲传媒报道，失踪者为32岁的古姓男子（Wen “Walter” Ren Gu），元旦当天在沿海小镇附近的水域浮潜，其后失联。警方接报后展开大规模搜救行动，动用了无人机、直升机、船只和潜水员。然而，他们的搜寻最终一无所获。
西澳警方发言人表示，6日发现的遗骸正式身份确认尚未完成，但相信死者是1名32岁的男子，于2026年1月1日失踪。鉴于发现人类头颅，以及发现头颅的地点，不排除与鲨鱼有关。
涉事海域常见大白鲨及公牛鲨
西澳是出了名的鲨鱼出没地区。根据国际鲨鱼攻击档案的最新报告，澳洲的鲨鱼咬伤和致死报告数量通常位居全球第2。
已知会咬伤人类的13种鲨鱼中，所有种类在澳洲水域都有分布，其中大白鲨和公牛鲨尤其常见。
大白鲨在澳洲大陆西南和东南沿海形成了2个重叠的种群，每个种群都只有几百条成年个体，与牠们的历史数量相比已大幅减少。不过，鲨鱼攻击极为罕见。
