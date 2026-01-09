Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

印尼峇里岛 | 立法推动优质旅游 外国游客须出示财力证明

更新时间：13:12 2026-01-09 HKT
发布时间：13:12 2026-01-09 HKT

印尼峇里省政府正加速制定实施优质旅游地方条例，重新定义国际旅客的入境规定，要求外国旅客须出示财力证明，以提升整体旅游质素，避免旅游乱象扩大。条例草案预计今年初提交峇里省地方人民代表会审议。

不设最低金额

峇里省长瓦扬近日宣布，峇里岛将从过去的大众旅游转向质素优先模式。新条例规定所有外国旅客必须提供过去3个月的财力证明。

峇里省政府正加速制定实施优质旅游地方条例，重新定义国际旅客的入境规定。美联社
025年透过航空入境峇里岛的外国旅客高达705万人。美联社
峇里岛将从过去的大众旅游转向质素优先模式。美联社
而财力证明没有固定最低金额，而是根据每位旅客申报的行程、停留时间、住宿类型及活动计划等因素进行个别评估，以确保每位旅客有足够财力自给自足，不会成为当地社会负担。

去年吸引逾700万外国游客

2025年透过航空入境峇里岛的外国旅客高达705万人，另有超过7.1万人透过海路抵达。

然而，庞大人潮也加剧当地长期存在的问题，包括严重的交通挤塞、垃圾管理危机，以及「问题旅客」脱序行为增加。

庙宇等地点禁不当行为

同时，为因应峇里岛民众长期不满外国游客不尊重当地文化，省政府也制定更严格的文化规范，禁止外国游客在峇里岛庙宇等地点出现不当行为。此措施延续先前已实施的外国旅客税（PWA），共同构成整体「优质旅游」架构。

外国旅客税于2024年2月正式执行，规定所有国际旅客入境峇里岛需一次性缴纳15万印尼盾（约70港元）的费用。

